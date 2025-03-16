أخبار مصر: الأرصاد تحذر من طقس اليوم، 3 سيناريوهات بشأن أزمة الأهلي، محمد رجب يعلن زواجه، حصيلة الضربة الأمريكية في اليمن

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.



وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

تطرح الهيئة القومية للسكك الحديدية اليوم الأحد، تذاكر أول أيام عيد الفطر المبارك وسط إجراءات مشددة لمنع التلاعب بالتذاكر وبيعها بالسوق السوداء.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أمر بشن سلسلة من الضربات الجوية على العاصمة اليمنية صنعاء، يوم السبت، متعهدا باستخدام "قوة مميتة ساحقة" حتى توقف جماعة الحوثي المدعومة من إيران هجماتها على السفن في ممر بحري حيوي.

تحتفل مصر للطيران بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بيوم المرأة المصرية من خلال تقديم خصم 25% لجميع السيدات المسافرات على الرحلات الدولية من مصر في 16-17 مارس فقط.

نفى مصدر سعودي مسؤول صحة المزاعم المتداولة عن دعم بلاده اللوجستي للعملية العسكرية في اليمن، واصفًا في الوقت ذاته هذه المزاعم بـ "المضللة"، وفقا لما تناولته فضائية "العربية/الحدث".

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار تأثر البلاد بموجة حارة تنتهى منتصف الأسبوع الجاري، حيث تقترب درجات الحرارة من الأربعينات بجنوب الصعيد، لتسجل 37 درجة مئوية غدا الإثنين.

أفادت وسائل إعلام تابعة لـ جماعة الحوثيين بارتفاع عدد ضحايا العملية العسكرية الأمريكية فى اليمن، موضحة أن القصف الأمريكي خلف 31 قتيلا مدنيا و101 جريحا معظمهم أطفال ونساء.

أعلن الفنان محمد رجب، زواجه لأول مرة خلال حواره ببرنامج "أسرار"، مع الإعلامية أميرة بدر على قناة النهار، قائلا: "لأول مرة بقول أنا متجوز من دانا الحلبي والخبر ده مقلتوش قبل كده وأنا كنت سنجل وتزوجت بقالي سنة ونصف وطبيعة شخصيتي الهدوء والشغل".

تشهد محافظة الأقصر خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان 2025 إقامة أكبر إفطار شعبي لأول مرة، يضم أكثر من 10 آلاف صائم، على مائدة واحدة على غرار حفل إفطار المطرية وسط أجواء تسودها المحبة.

أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في كلمته بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا، أن هذه الظاهرة باتت تشكل تهديدًا واضحًا للسلم الاجتماعي والتعايش الإنساني على المستويات المحلية والقارية والدولية، مشيرًا إلى أنها ليست مجرد مخاوف فردية، بل اتجاه متنامٍ يرسخ الانقسام وينال من أسس الاحترام المتبادل بين الشعوب.

كشف عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، عن موافقة رابطة الأندية المحترفة الذهاب إلى لجنة فض المنازعات باللجنة الأولمبية المصرية للفصل في أزمة النادي الأهلي بشأن الانسحاب من مباراة القمة.

تشهد اليوم الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة عدد من الطلبات المقدمة من بعض النواب عن سياسة الحكومة في ملفات تسجيل الأراضي، والحماية الاجتماعية.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن الولايات المتحدة تتعرض لغزو من قبل عصابة فنزويلية، وأعلن تفعيل "قانون الأعداء الأجانب" لعام 1798، وهو قانون يمنح الرئيس سلطات واسعة خلال أوقات الحرب، ما يتيح له مرونة أكبر في تنفيذ السياسات واتخاذ الإجراءات التنفيذية.

كشف أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، مفاجأة بشأن قمة الأهلي والزمالك بالدوري المصري.

طالب الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، المدخنين بالتوقف عن التدخين في رمضان، والبعض يسأل هل من الممكن استبدالها بالسجائر الإلكترونية.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي قائد سيارة ملاكي دهس 4 أشخاص أسفل عجلات السيارة أثناء استقلالهم دراجة نارية أعلى محور عدلي منصور.

توج الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي بقيادة إبراهيم فخر الدين المدير الفني بلقب بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2024/2025.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن الضربات العسكرية على جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن مستمرة.

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل إصابة عبد الله السعيد لاعب الوسط التي تعرض لها خلال مواجهة سموحة التي أقيمت أمس السبت في بطولة كأس مصر.

سجلت أسعار الفراخ انخفاضًا في الأسواق؛ اليوم الأحد الموافق 16 مارس 2025، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أعلن البيت الأبيض أن الحوثيين استهدفوا السفن الأمريكية العسكرية والتجارية أكثر من 300 مرة منذ عام 2023.

أكد أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، أنه سيتم الإعلان عن ملف تجديد اللاعبين فور الانتهاء من هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.

توفي 18 شخصا على الأقل وأصيب عشرات آخرون بسبب عبور أعاصير وهبوب عواصف قوية في وسط الولايات المتحدة وجنوبها، بحسب ما أفادت السلطات المحلية.

أكد رجب الناغي، الباحث بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن مسألة إمامة المرأة في الصلاة تثير تساؤلات عديدة بين المسلمين، موضحًا أن الحكم الشرعي في هذا الأمر يختلف وفقًا لمن تؤمّهم المرأة.

الحوثيين، كشفت مصادر عسكرية يمنية أن مقاتلات أمريكية استهدفت للمرة الأولى، فجر اليوم الأحد، بـ3 غارات، معسكر تدريب يتبع الحوثي، يقع في خطوط النار بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

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