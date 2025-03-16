مقتل وإصابة 132 مدنيا، حصيلة العملية العسكرية الأمريكية في اليمن

أفادت وسائل إعلام تابعة لـ جماعة الحوثيين بارتفاع عدد ضحايا العملية العسكرية الأمريكية فى اليمن، موضحة أن القصف الأمريكي خلف 31 قتيلا مدنيا و101 جريحا معظمهم أطفال ونساء.

وكان تلفزيون "المسيرة" التابع لـ جماعة الحوثي، قد أفاد بأن "الغارات الأمريكية تجددت على مدينة صعدة مركز محافظة صعدة الحدودية مع السعودية".

وذكر أن "العدوان الأمريكي استهدف بـ3 غارات بدو في منطقة آل سبّاع بمديرية سحار غرب مدينة صعدة، ما أدى إلى نفوق مئات الأغنام"، على حد تعبيره.

في سياق متصل، "تعرضت محافظة مأرب شمال شرقي اليمن إلى 3 غارات استهدفت شرق مديرية مَجْزِر شمال غربي مأرب"، حسب "المسيرة".

ويأتي القصف الجوي الأمريكي بعد أيام من إعلان جماعة الحوثي، يوم الاثنين الماضي، استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن حيز التنفيذ، عقب انتهاء مهلة حددتها الجماعة بـ 4 أيام لإسرائيل للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.

ويوم الجمعة الماضي.

هدد عبد الملك الحوثي، إسرائيل باستئناف العمليات البحرية ضدها إذا استمرت في الإغلاق التام للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء إلى قطاع غزة، متوعدًا بمقابلة الحصار الإسرائيلي لغزة بحصار بحري على السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها عبر البحر الأحمر. ارتفاع عدد القتلى جراء الغارات الأميركية إلى 31 وإصابة 101 ارتفاع عدد القتلى جراء الغارات الأميركية إلى 31 وإصابة 101

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