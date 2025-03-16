مصدر سعودي ينفي مزاعم دعم المملكة للعملية العسكرية باليمن

نفى مصدر سعودي مسؤول صحة المزاعم المتداولة عن دعم بلاده اللوجستي للعملية العسكرية في اليمن، واصفًا في الوقت ذاته هذه المزاعم بـ "المضللة"، وفقا لما تناولته فضائية "العربية/الحدث".

وقال المصدر إن مزاعم تزويد السعودية بالوقود للعملية العسكرية التي تجري في الوقت الراهن في اليمن عارية عن الصحة.

وفي وقت مبكر من مساء الأمس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن ضربات عسكرية على جماعة الحوثي في اليمن ردًا على هجمات الجماعة تجاه حركة الشحن في البحر الأحمر.

سيشهدون جحيمًا



وحذر ترامب الحوثيين من أنهم إن لم يتوقفوا عن شن الهجمات، بأنهم سيشهدون جحيمًا لم يروا مثله من قبل، وفي منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، حذّر ترامب إيران، الداعم الرئيسي للحوثيين، من استمرار دعمها للحوثيين، قائلا إنه إذا هددت إيران الولايات المتحدة، "فإن أمريكا ستحملكم المسؤولية الكاملة، ولن نكون لطفاء في هذا الشأن!".

في هذه الأثناء، قال أحد المسؤولين إن الضربات الأمريكية ضد الحوثيين قد تستمر لأيام وربما لأسابيع، فيما تعد أكبر عملية عسكرية أميركية في الشرق الأوسط منذ تولي ترامب منصبه في يناير، وتأتي في الوقت الذي تصعد فيه الولايات المتحدة ضغوطا العقوبات على طهران بينما تحاول جلبها إلى طاولة المفاوضات على برنامجها النووي.

عمليات مستمرة



في السياق ذاته، أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن عملياتها ضد جماعة الحوثي في اليمن مستمرة، ونشرت القيادة عبر حسابها في "إكس" مقاطع مصورة لعملية قصف أهداف للحوثي انطلاقًا من بوارجها الحربية بالإضافة إلى مقاتلاتها الحربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.