الأحد 16 مارس 2025
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صحة ومرأة

جمال شعبان يحذر من التدخين بجوار السيدات الحوامل

الدكتور جمال شعبان،
الدكتور جمال شعبان، فيتو

طالب الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، المدخنين بالتوقف عن التدخين في رمضان، والبعض يسأل هل من الممكن استبدالها بالسجائر الإلكترونية.

 

خطورة السجائر الإلكترونية 


وأضاف الدكتور جمال شعبان، خلال تقديمه برنامج " طبيب القلوب" أن السجائر الإلكترونية أكثر خطرًا من العادية، وتؤثر على الرئة وتؤدي للإصابة بـ سرطان الرئة.

 

جمال شعبان: العمر يقل بسبب السجائر 

ولفت إلى أن العمر يقل بسبب السجائر، ولذلك ننصح المواطنين بالتوقف عن التدخين في الحال، مشيرا إلى أن الجسم يحتاج 5 سنوات للتخلص من تأثير السجائر التي تكونت فيه.

 

خطورة التدخين السلبي 

وحذر من التدخين السلبي، مطالبًا المواطنين بعدم التواجد في أي مكان به أشخاص تدخن، حيث إن 30% من تأثير السجائر ينتقل للشخص الذي يجلس إلى جانب المدخن.

 

التدخين بجوار السيدات الحوامل خطر
 

وبالنسبة لـ السيدات الحوامل، أشار الدكتور جمال شعبان، إلى أن الجنين في بطن الأم يتأثر بالتدخين، موضحًا: "لو الزوج يدخن ويشرب السجائر في البيت؛ التدخين يصل إلى الجنين، ولذلك نحذر الرجال من التدخين بجوار السيدات الحوامل".
 

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