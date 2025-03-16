الأحد 16 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

استمرار الموجة الحارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأحد 16- 3- 2025

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار تأثر البلاد بموجة حارة تنتهى منتصف الأسبوع الجاري، حيث تقترب درجات الحرارة من الأربعينات بجنوب الصعيد، لتسجل 37 درجة مئوية غدا الإثنين.

 

txt

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد

txt

حالة الطقس غدا السبت، حار نهارا على أغلب الأنحاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد، والوجه البحري، وعلى السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية، وجنوب سيناء ومائلا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى:  19

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى: 21

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى:19

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم

مواد متعلقة

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد

الأرصاد تعلن حالة الطقس وتحذر من ارتفاع درجات الحرارة غدا

الأرصاد تحذر السائقين من الشبورة المائية على هذه الطرق

بدءا من الأربعاء، انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة

حار على هذه المناطق، توقعات الأرصاد لطقس الأحد

درجات الحرارة اليوم السبت فى مصر

الأكثر قراءة

ميدو يكشف مفاجأة بشأن حكام قمة الأهلي والزمالك

القبض على قائد سيارة ملاكي دهس 4 أشخاص أعلى محور عدلي منصور

خبير لوائح يكشف 3 سيناريوهات بقرار الأولمبية المصرية بشأن أزمة الأهلي

مصرع وإصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة واشتعال النيران فيها بالإسكندرية

أول رد من جماعة الحوثي على الغارات الأمريكية

بعد قصة حب، محمد رجب يعلن زواجه من دانا الحلبي

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة عبد الله السعيد في مباراة سموحة

الأرصاد تعلن حالة الطقس وتحذر من ارتفاع درجات الحرارة غدا

منوعات

المزيد

1000 شخص يشاركون في مظاهرة مناهضة لعنف الشرطة في بروكسل

"المطرية قلب العالم"، أبرز مشاهد الإفطار الجماعي للسنة الـ11 (فيديو وصور)

علماء آثار يكتشفون دمى مخيفة في أمريكا الوسطى

أكبر مائدة رمضانية شعبية، وزير الأوقاف يشارك في إفطار المطرية 2025 (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

«الدومنة قفلت».. أزمة الكرة المصرية تنتظر معجزة بعد عقوبات الرابطة وشكوى الأهلي (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 16 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 16 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 16 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية