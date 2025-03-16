لأول مرة، 3 غارات عنيفة تدك معسكرا تدريبيا للحوثيين في مأرب (فيديو)

الحوثيين، كشفت مصادر عسكرية يمنية أن مقاتلات أمريكية استهدفت للمرة الأولى، فجر اليوم الأحد، بـ3 غارات، معسكر تدريب يتبع الحوثي، يقع في خطوط النار بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وبحسب المصادر، استهدفت الغارات الأمريكية "معسكر تدريب تابع للحوثي يتواجد في مديرية مجزر شمال غربي محافظة مأرب، والمحاذية لمحافظة الجوف الخاضعة بالكامل لسيطرة الحوثيين، بـ3 غارات جوية".

كما ورد

فيديو يظهر ضربات للغارات الأمريكية التي استهدفت العاصمة صنعاء. pic.twitter.com/ixgJYLUDDy March 15, 2025

وأشارت إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها استهداف معاقل عسكرية تابعة للحوثيين في محافظة مأرب، التي تُسيطر الحكومة اليمنية المُعترف بها دوليًا على غالبية مساحتها الجغرافية.

تجدد الغارات على صعدة

وفي الوقت نفسه، ذكرت مصادر عسكرية متطابقة، أن "عددًا من الغارات الجوية تجدّدت مرة أخرى، فجر اليوم، استهدفت مواقع الحوثيين العسكرية في عدد من مديريات محافظة صعدة أقصى شمال اليمن، والمعقل الرئيس للميليشيا المصنفة لدى واشنطن كمنظمة إرهابية أجنبية".

وشنّت المقاتلات الأمريكية، منذ مساء أمس السبت، وحتى فجر اليوم الأحد، عشرات الغارات الجوية على معاقل الحوثيين العسكرية، شملت 6 محافظات متفرقة، إذ دشنت القوات الأمريكية ضرباتها العسكرية في العاصمة اليمنية صنعاء التي تسيطر عليها الحوثيين، فيما اتسعت بعد ذلك لتصل إلى كلٍ من محافظات صعدة وذمار وحجة والبيضاء، وأخيرًا مأرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.