ميدو يكشف مفاجأة بشأن حكام قمة الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك، كشف أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، مفاجأة بشأن قمة الأهلي والزمالك بالدوري المصري.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: “إن كابتن حسين لبيب هو من أدار ملف مباراة القمة باحترافية واقتدار”.

وتابع: "يجب أن تعلم جماهير نادي الزمالك أن كابتن حسين لبيب لديه من الحنكة والاحترافية والذكاء التي قادت بخروج ملف القمة إلى ما انتهينا إليه بحصولنا على الثلاث نقاط".

وأضاف: "طلبنا تأجيل مباراة مودرن سبورت قبل القمة ولكن لم يستجب أي مسئول لنا ولم نطلب حكاما أجانب لمباراة القمة لأننا تعرضنا لظلم من الحكم الأجنبي في مباراة الأهلي الأخيرة والتي انتهت بالتعادل 1/1".

إلغاء مباراة الأهلي والزمالك



وأعلن الحكم محمد بسيوني إلغاء مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في إطار منافسات الدوري المصري بعد عدم حضور الفريق الأحمر لاستاد القاهرة لخوض المباراة.

وطبقت رابطة الأندية اللائحة ضد النادي الأهلي باعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0، بالإضافة لخصم 3 نقاط أخرى من الفريق الأحمر مع نهاية الدوري.

ونشرت رابطة الأندية جدول ترتيب مجموعة التتويج بالدوري بعد اعتبار الأهلي خاسرا من الزمالك بنتيجة 3-0، كما نشرت نتائج مباريات الجولة الاولى.

نتائج مباريات الجولة الاولي بالدوري المصري

مباراة الزمالك وسموحة

وفاز فريق الزمالك على سموحة برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ليتأهل الأبيض إلى الدور نصف النهائي ليواجه سيراميكا كليوباترا.

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