الأحد 16 مارس 2025
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حوادث

القبض على قائد سيارة ملاكي دهس 4 أشخاص أعلى محور عدلي منصور

حادث، فيتو
حادث، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي قائد سيارة ملاكي دهس 4 أشخاص أسفل عجلات السيارة أثناء استقلالهم دراجة نارية أعلى محور عدلي منصور.

 

حادث محور عدلي منصور اليوم 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري أعلى محور عدلي منصور، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي دهست دراجة نارية يستقلها 4 أشخاص أعلى محور عدلي منصور مما أسفر عن مصرعهم في الحال، وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية قائد السيارة.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه والتحفظ على السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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