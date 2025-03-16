الجيش الأمريكي: الضربات على الحوثيين مستمرة (فيديو)

الحوثيين، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن الضربات العسكرية على جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن مستمرة.



وأفادت رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي قوله إن الضربات العسكرية الأمريكية على جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن يمكن أن تستمر لأيام وربما أسابيع.

CENTCOM Forces Launch Large Scale Operation Against Iran-Backed Houthis in Yemen



On March 15, U.S. Central Command initiated a series of operations consisting of precision strikes against Iran-backed Houthi targets across Yemen to defend American interests, deter enemies, and… pic.twitter.com/u5yx8WneoG March 15, 2025

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء العملية في وقت سابق من أمس السبت، محذرا من أن هجمات الحوثيين على حركة الشحن في البحر الأحمر يجب أن تتوقف وإلا "فستشهدون جحيما لم تروا مثله من قبل".

وقال ترامب إنه أمر الجيش بشن ضربات على جماعة الحوثي في اليمن، ردًا على هجمات الجماعة على السفن في البحر الأحمر، محذرًا إياها من مغبة عدم توقف هجماتها.

وأضاف: «إن لم تفعلوا، فستشهدون جحيمًا لم تروا مثله من قبل".

وتعرضت صنعاء لضربات وفق ما نقل التلفزيون التابع للحوثيين، وذلك بعد بيان الرئيس الأمريكي. وقالت قناة "المسيرة" إن "عدوانًا أميركيًا - بريطانيًا بغارات استهدف حيًا سكنيًا في مديرية شعوب شمال العاصمة صنعاء".

وقال متحدث باسم وزارة الصحة التي يديرها الحوثيون في اليمن، إن 9 مدنيين على الأقل قتلوا، وأصيب 9 آخرون في الضربات على صنعاء.

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