الأحد 16 مارس 2025
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رياضة

الكرة الطائرة، الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بطلا لدوري السيدات

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

الكرة الطائرة، توج الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي بقيادة إبراهيم فخر الدين المدير الفني بلقب بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2024/2025.

وحصد الأهلي لقب دوري الكرة الطائرة سيدات بعد التفوق على الزمالك بنتيجة (2-0)، في سلسلة مباريات الدور النهائي.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك في المواجهة الأولى بنتيجة (3-1) قبل أن يكرر فوزه في الجولة الثانية بنتيجة (3-1).

وأقيم نهائي دوري الكرة الطائرة سيدات بنظام بيست أوف 3، وهو ما تطلب تحقيق الفوز في مواجهتين من أجل حسم لقب الدوري.

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