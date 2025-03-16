خبير لوائح يكشف 3 سيناريوهات بقرار الأولمبية المصرية بشأن أزمة الأهلي

كشف عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، عن موافقة رابطة الأندية المحترفة الذهاب إلى لجنة فض المنازعات باللجنة الأولمبية المصرية للفصل في أزمة النادي الأهلي بشأن الانسحاب من مباراة القمة.

موقف رابطة الأندية من قرار الأولمبية المصرية بشأن الأهلي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": أن رابطة الأندية المحترفة ألزمت نفسها بتطبيق وتنفيذ القرار الذي يصدر عن اللجنة الأولمبية المصرية في أزمة النادي الأهلي.



سيناريوهات أزمة الأهلي مع رابطة الأندية

وأوضح: هناك احتمالية لإعادة مباراة القمة قبل انتهاء الدوري بعدد من الجولات، ومن الممكن أن يثبت القرار الصادر عن رابطة الأندية ضد الأهلي، والسيناريو الثالث هزيمة الأهلي مع عدم خصم 3 نقاط من النقاط التي أحرزها بنهاية البطولة.

يذكر أن رابطة الأندية المصرية المحترفة في انتظار البت في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي إلى اللجنة الأولمبية المصرية والالتزام بقرار اللجنة الأولمبية في ذلك الشأن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.