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رياضة

خبير لوائح يكشف 3 سيناريوهات بقرار الأولمبية المصرية بشأن أزمة الأهلي

مباراة القمة بانسحاب
مباراة القمة بانسحاب الأهلي، فيتو

كشف عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، عن موافقة رابطة الأندية المحترفة الذهاب إلى لجنة فض المنازعات باللجنة الأولمبية المصرية للفصل في أزمة النادي الأهلي بشأن الانسحاب من مباراة القمة.

 

موقف رابطة الأندية من قرار الأولمبية المصرية بشأن الأهلي 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": أن رابطة الأندية المحترفة ألزمت نفسها بتطبيق وتنفيذ القرار الذي يصدر عن اللجنة الأولمبية المصرية في أزمة النادي الأهلي.
 

سيناريوهات أزمة الأهلي مع رابطة الأندية

وأوضح: هناك احتمالية لإعادة مباراة القمة قبل انتهاء الدوري بعدد من الجولات، ومن الممكن أن يثبت القرار الصادر عن رابطة الأندية ضد الأهلي، والسيناريو الثالث هزيمة الأهلي مع عدم خصم 3 نقاط من النقاط التي أحرزها بنهاية البطولة.

 

يذكر أن رابطة الأندية المصرية المحترفة في انتظار البت في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي إلى اللجنة الأولمبية المصرية والالتزام بقرار اللجنة الأولمبية في ذلك الشأن.

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