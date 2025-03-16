على غرار المطرية، الأقصر تستعد لأكبر إفطار جماعي على مائدة واحدة

تشهد محافظة الأقصر خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان 2025 إقامة أكبر إفطار شعبي لأول مرة، يضم أكثر من 10 آلاف صائم، على مائدة واحدة على غرار حفل إفطار المطرية وسط أجواء تسودها المحبة.

إفطار شعبي في الأقصر



وحرص عدد من شباب محافظة الأقصر، على تدشين مبادرة لدعوة الأهالي وزوار الأقصر لإفطار جماعي يضم كافة أطياف المجتمع المدني بمختلف أنحاء المحافظة، وذلك تحت شعار «على مائدة واحدة».

وأوضح شباب الأقصر، أن المبادرة تأتي ترسيخًا لقواعد التماسك والمحبة في مجتمع الأقصر، ونبذ الفرقة والعصبية الحزبية ولم شمل أبناء المحافظة الواحدة، وفي أجواء تتسم بالود والتماسك الشعبي دون تمييز حزبي أو فئه معينة دون النظر لأية مسميات أو تصنيف.



وأضاف شباب المبادرة، أن الدعوة تهدف إلى نشر البهجة والسرور ورسم الصورة الجميلة المدينة الحضارية، مؤكدين أن الفعالية لا تشهد رفع شعارات أو لافتات فئوية، حيث يعلو المبادرة علم مصر ومحافظة الأقصر، وذلك لترسيخ الوحدة والترابط بين كافة أطياف المجتمع في الأقصر.



وأكد أبناء محافظة الأقصر، أن الدعوة ليس بهدف طعام الإفطار وحسب، لكنه تجمع شعبي وإنساني لتكون نقطة انطلاق لسنه حسنة ورسالة تدوم لسنوات قادمة علي أرض التاريخ والحضارة، ما يساهم في تحقيق الهدف الرئيسي من المبادرة.

وأشار شباب الأقصر، إلى أنه من المقرر أن تنطلق المبادرة يوم 25 رمضان بمدينة الأقصر، مشيرًا إلى أن الدعوة مفتوحة لجميع أهالى وشباب وشابات الأقصر من مختلف الفئات دون تمييز أو إقصاء أحد، على أن يصطحب كل أسرة أو فرد إفطاره وتوجيه الدعوة لأصدقائه وأفراد عائلته والمشاركة في تجمع إفطار عائلة الأقصر.

يذكر أن شباب مدينة الأقصر، قد أطلق هاشتاج «الأقصر بخير والبداية غير» ليتصدر به مواقع التواصل الاجتماعي، في إشارة لانطلاق مبادرة الإفطار الجماعي ولم الشمل لأبناء محافظة الأقصر، حيث يأتي التجمع على غرار تجمع أهالي منطقة المطرية التابعة لمحافظة القاهرة.

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