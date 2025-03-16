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رياضة

ميدو يكشف تطورات ملف التجديد للاعبي الزمالك

ميدو، فيتو
ميدو، فيتو

أكد أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، أنه سيتم الإعلان عن ملف تجديد اللاعبين فور الانتهاء من هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: "لجنة التخطيط تعمل بالتنسيق مع مجلس الإدارة في ملف تجديد اللاعبين وبكل تأكيد لدينا رغبة في بقاء اللاعبين داخل نادي الزمالك".

وأضاف: "ملف تجديد اللاعبين نعمل عليه بشكل مستمر ونجلس مع اللاعبين وهذا الملف لا ينتهي في يوم وليلة، وعمر  لاعب كبير وأبارك له على البقاء في الزمالك".

 

مباراة الزمالك وسموحة 

وفاز فريق الزمالك على  سموحة برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ليتأهل الأبيض إلى الدور نصف النهائي ليواجه سيراميكا كليوباترا.

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ميدو احمد حسام الزمالك نادي الزمالك

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