الأحد 16 مارس 2025
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أخبار مصر

احتفالا بيوم المرأة العالمي، خصم 25% من مصر للطيران لجميع السيدات على رحلاتها

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو
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تحتفل مصر للطيران بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بيوم المرأة المصرية من خلال تقديم خصم 25% لجميع السيدات المسافرات على الرحلات الدولية من مصر في 16-17 مارس فقط.


تاريخ السفر حتى 15 أبريل 2025


يمكنكم الحجز من خلال مكاتب بيع مصر للطيران أو الاتصال بالرقم 1717 (موبايل) / 090070000 (خط أرضي).  

شغل وظيفة أخصائي بيع                 


وفي سياق آخر، أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران حاجة شركة مصر للطيران للسياحة (الكرنك) والأسواق الحرة لشغل وظيفة أخصائي بيع بمطار سفنكس بنظام عقد عمل (أحد عشر شهرًا) بالشروط الآتية:

 

مؤهل عال مناسب لغات أو مؤهل عال مسبوق بثانوية عامة لغات.

الإجادة التامة للغة الإنجليزية.

إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.

قبول العمل بنظام النوبات (ذكور / إناث).

اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

شروط عامة:-

 أن لا يزيد السن عن (۳۰) عامًا عند تاريخ بدء قبول الطلبات.

 أن يكون المتقدمين من أبناء محافظة القاهرة الكبرى على أن يكون العنوان مدونًا ببطاقة تحقيق الشخصية الرقم القومي.

 يفضل قاطني محافظة الجيزة.

تقييم واختبار المتقدمين للتحقق من صلاحيتهم لشغل الوظيفة المطلوبة.

 الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيدة جدًا أو الإعفاء منها أو لم يصبه

الدور أو تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات والإنتهاء من الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.

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