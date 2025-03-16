بعد قصة حب، محمد رجب يعلن زواجه من دانا الحلبي

أعلن الفنان محمد رجب، زواجه لأول مرة خلال حواره ببرنامج "أسرار"، مع الإعلامية أميرة بدر على قناة النهار، قائلا: "لأول مرة بقول أنا متجوز من دانا الحلبي والخبر ده مقلتوش قبل كده وأنا كنت سنجل وتزوجت بقالي سنة ونصف وطبيعة شخصيتي الهدوء والشغل".

سبب إخفاء محمد رجب زواجه

وأوضح محمد رجب، أن سبب إخفائه هذا الخبر أنه يرى أن هناك أمورا ليست من الضرورة أن تعرفها الناس، مشيرا إلى أن زواجه كان عن قصة حب، مضيفا: "اتجوزت دانا حلبي الممثلة واشتغلنا مع بعض وقربنا من بعض ودماغي لم تكن ترغب الزواج لكن أخذت القرار وتزوجنا".

علاقة محمد رجب بـ دانا حلبي

وعبر محمد رجب، عن سعادته من مرحلة الزواج، قائلا: "أنا مبسوط وبحب دانا جدا ومريحاني جدا وفي بيننا تفاهم كبير"، ووجهت أميرة بدر سؤال له عن سبب عدم إعلانه ليرد: "أنا متسألتش قبل كده وتعرفنا على بعض فترة كبيرة ولما ارتحت أخذت قرار الزواج".

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