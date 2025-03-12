أخبار مصر اليوم، السيسي يزور الأكاديمية العسكرية المصرية، مؤتمر صحفي لـ مدبولي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، إيقاف الإعلامي إيهاب الكومي

أخبار مصر والعالم، نشرت فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.



وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

10 رسائل من السيسي للطلبة الجدد بالأكاديمية العسكرية المصرية



زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث تناول الرئيس السيسى وجبة الإفطار مع أعضاء هيئة التدريس والطلبة المستجدين وأسرهم وعدد من دارسي الدورات المدنية بالأكاديمية.



وجاءت أبرز رسائل الرئيس السيسي:

- الرئيس هنأ الحضور بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان والتي تأتي بالتزامن مع احتفال مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم.

- مصر لا تنسى تضحيات وبطولات أبنائها الذين ضحوا بالغالي والنفيس للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته.

السيسي ورئيس وزراء نيبال يؤكدان تعزيز العلاقات والتنسيق إزاء تطورات القضايا الإقليمية والدولية

أكد الرئيس السيسي ورئيس وزراء نيبال ضرورة مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، والتنسيق إزاء تطورات القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من كي بي شارما أولي، رئيس وزراء نيبال.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس قد أكد خلال الاتصال ضرورة مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، وبشكل خاص في المجالات الإقتصادية والاستثماريّة.

ومن جانبه، أعرب رئيس وزراء نيبال عن تقديره للدعم الذي تقدمه مصر لبلاده في مختلف المجالات، مثمنًا ما ذكره الرئيس بضرورة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون التنموي.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس ورئيس وزراء نيبال قد أكدا في نهاية الاتصال ضرورة مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، والتنسيق إزاء تطورات القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

رئيس الوزراء: لا نقص في السلع الأساسية، والاحتياطيات الدولارية مستقرة



أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الأسواق المصرية لا تشهد نقصًا في أي سلعة أساسية، مشيرًا إلى توافر احتياطيات كافية من مختلف المنتجات لتلبية احتياجات المواطنين.



وأوضح مدبولي أن الوضع الاقتصادي الحالي أفضل بكثير، وأن الدولة تسير في مسار سليم نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي.



وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع عن كثب توافر السلع في الأسواق، وتعمل على ضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.



وأشار إلى أن الاحتياطيات الدولارية مستقرة، مما يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات العالمية.



وشدد مدبولي على أن الدولة مستمرة في تنفيذ المشروعات القومية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن هذه المشروعات تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

"الإعلاميين" تعلن إيقاف إيهاب الكومي وإحالته للتحقيق



أصدر نقيب الإعلاميين النائب الدكتور طارق سعده قرارا بإيقاف الإعلامي إيهاب الكومي مقدم برنامج الماتش على قناة صدى البلد، وذلك بسبب تصريحاته الأخيرة التى تخالف ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.



وأضاف البيان أن إيقاف الكومي جاء بناء على تقرير المرصد الإعلامي التابع للنقابة والذي رفع تقريرا بالمخالفات وعليه اجتمع مجلس النقابة صباح اليوم وأجمع على اتخاذ قرار الإيقاف والإحالة للتحقيق.

تقدم نادي بيراميدز، ببلاغ رسمي للنائب العام وشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأخرى للجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، ضد المذيع إيهاب الكومي مقدم برنامج "الماتش" بقناة صدى البلد، بسبب تناوله نادي بيراميدز بشكل غير مقبول في حلقة البرنامج المذاعة مساء الأمس.

وشمل بلاغ النادي للنائب العام وشكواه بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولجنة الانضباط، الفيديو المتضمن تصريحات مسيئة من جانب المذيع في حق نادي بيراميدز، مطالبا بضرورة التحقيق الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه من أجل حفظ حقوق النادي.



رياح وشبورة مائية، الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد وجنوب سيناء، وذلك على فترات متقطعة.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية من الثالثة فجرا وحتى التاسعة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى وسط سيناء الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية والقاهرة الكبرى ومدن القناة.



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري وعلى السواحل الغربية،وعلى السواحل الشرقية، وجنوب سيناء ومائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

التموين: نستهدف إنتاج 130 ألف طن من السكر في موسم البنجر

أعلن الدكتور المهندس علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن انطلاق موسم حصاد بنجر السكر، حيث بدأ التوريد رسميًا يوم الاثنين الماضي إلى مصنع أبو قرقاص بمحافظة المنيا، التابع لشركة الصناعات التكاملية.

وأشار ناجي إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية موسم واعد لإنتاج السكر المحلي، حيث تستهدف الشركة إنتاج نحو 130 ألف طن من السكر بنهاية الموسم بحلول الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، في إطار جهود الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

تحذير عاجل من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بشأن الإعلانات غير المرخصة

حذرت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، من قيام بعض الجهات والأشخاص من مقدمي الخدمة الصحية، بالإعلان عن تقديم خدماتهم للمستفيدين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك دون أن تكون تلك الجهات متعاقدة رسميًا مع الهيئة، أو اجتازت معايير الجودة المطلوبة للتعاقد والمحددة قانونًا في هذا السياق.

"التموين" تتوسع في طرح اللحوم بأسعار مخفضة بالتعاون مع القطاع الخاص

أعلن الدكتور المهندس علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن توقيع اتفاقيات تعاون جديدة مع جهاز مستقبل مصر والشركاء في القطاع الخاص، وذلك بهدف تغطية محافظات الجمهورية باللحوم البلدية والسودانية بأسعار مخفضة مقارنة بالسوق المحلية.

وزير الكهرباء: نعمل على خلق بيئة عمل مناسبة لتحقيق الجودة والكفاءة

شارك الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، العاملين بديوان عام الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء إفطارهم الجماعي، بحضور عدد من قيادات القطاع، معربا عن سعادته بالتواجد بين العاملين والتواصل معهم وفتح المجال للحوار حول القضايا المختلفة للنهوض بقطاع الكهرباء فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2025 في المحافظات

أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية أن شهر رمضان عدته 29 يوما، ويكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الأحد 30 مارس 2025 وتكون صلاة العيد فى تمام الـ6:13 صباحا بتوقيت القاهرة المحلي.

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