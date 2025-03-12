"الإعلاميين" تعلن إيقاف إيهاب الكومي وإحالته للتحقيق

أصدر نقيب الإعلاميين النائب الدكتور طارق سعده قرارا بإيقاف الإعلامي إيهاب الكومي مقدم برنامج الماتش على قناة صدى البلد، وذلك بسبب تصريحاته الأخيرة التى تخالف ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

إيقاف الإعلامي إيهاب الكومي

وأضاف البيان أن إيقاف الكومي جاء بناء على تقرير المرصد الإعلامي التابع للنقابة والذي رفع تقريرا بالمخالفات وعليه اجتمع مجلس النقابة صباح اليوم وأجمع على اتخاذ قرار الإيقاف والإحالة للتحقيق.

تقدم نادي بيراميدز، ببلاغ رسمي للنائب العام وشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأخرى للجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، ضد المذيع إيهاب الكومي مقدم برنامج "الماتش" بقناة صدى البلد، بسبب تناوله نادي بيراميدز بشكل غير مقبول في حلقة البرنامج المذاعة مساء الأمس.

وشمل بلاغ النادي للنائب العام وشكواه بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولجنة الانضباط، الفيديو المتضمن تصريحات مسيئة من جانب المذيع في حق نادي بيراميدز، مطالبا بضرورة التحقيق الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه من أجل حفظ حقوق النادي.

النادي في بلاغه قال إن المذيع قال على غير الحقيقة أخبارا من شأنها النيل من نادي بيراميدز، واتهمه بدون دليل باتهامات غير مقبولة، لا يمكن الصمت عليها، ولابد من التحقيق فورا معه، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لكل من يتهم كذبا نادي بيراميدز بمثل هذه الاتهامات.

تصريحات الكومي

وكان إيهاب الكومي قد قال خلال برنامجه على قناة صدى البلد “إن هناك العديد من الأدلة التي تؤكد وجود نية لدى الجبلاية لمنح بيراميدز لقب الدوري. سأعلن عن بعضها حاليا. مباريات بيراميدز متصدر مجموعة المنافسين على اللقب يجب أن تتوازى مع مباريات زد الذي يتصدر مجموعة الهابطين ولكن مباراتهما ليست متشابهة وبدون مقياس واضح. بيراميدز سيخوض 7 مباريات خارج أرضه ولذلك فقد قرر القائمين على الكرة في مصر منح لقب الدوري للفريق الذي يسجل أهدافا أكثر خارج ملعبه وهو ما يرجح من كفة بيراميدز”.

وتهيب نقابة الإعلاميين بجميع الإعلاميين الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني وتؤكد أن مرصد النقابة يتابع عن كثب أداء جميع الإعلاميين في كل الوسائل الإعلامية الرسمية والخاصة المرئية والمسموعة. المرخص بها والعاملة في جمهورية مصر العربية.

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