التموين: 120 مليون جنيه مبيعات كوبونات رمضان لدعم المواطنين خلال الشهر الكريم

كشف الدكتور المهندس علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن تحقيق مبيعات كبيرة في كوبونات رمضان، حيث بلغت القيمة الإجمالية للكوبونات المباعة أكثر من 120 مليون جنيه، وذلك في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لدعم المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

إقبال واسع على كوبونات رمضان

وأوضح ناجي أن الكوبونات، التي تم طرحها بفئات 100 و200 و250 جنيهًا، شهدت إقبالًا واسعًا من الأفراد والشركات، مشيرًا إلى أن النسبة الأكبر منها تم بيعها لإحدى كبرى شركات القطاع الخاص، في خطوة تعكس تزايد التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان وصول الدعم العيني إلى الفئات المستحقة بسهولة وكفاءة.

وأضاف أن هذه الكوبونات تتيح لحامليها شراء السلع الغذائية الأساسية من المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، مما يساهم في توفير الاحتياجات الرمضانية للأسر المصرية بأسعار مناسبة، لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتتوسع وزارة التموين في إقامة أسواق اليوم الواحد ومعارض أهلا رمضان، لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل 30٪، والمُقام بالتعاون بين المحافظات والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والغرفة التجارية وشركات القطاع الخاص وكبار التجار.

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