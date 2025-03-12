الأربعاء 12 مارس 2025
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أخبار مصر

دافئ على القاهرة الكبرى، الأرصاد الجوية تعلن طقس الغد

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، ويسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية،و جنوب سيناء ودافئا على جنوب الصعيد بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 ومن المتوقع أن  يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى  شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى:  16

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى:15

 

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