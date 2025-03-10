الصحة تخصص خطا ساخنا مجانا لحجز مواعيد جلسات الغسيل الكلوي

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار إجراءات الحصول على خدمات جلسات الغسيل الكلوي ضمن المنظومة المميكنة الجديدة نفرو مصر بجميع محافظات الجمهورية.

خط ساخن للمواعيد جلسات الغسيل الكلوي

وأكد أنه يمكن الاتصال على الخط الساخن 0225873050 بالمجان على مدار الـ 24 ساعة لحجز موعد الجلسة.

وأشار إلى أن الإجراءات تتضمن توجيه المريض إلى مركز الغسيل الكلوي المتاح بالقرب من موقعه الجغرافي سواء حكومي أو خاص أو جمعية أهلية ثم تسجيل جلسات المريض على المنظومة وتعريفه بأيام ومواعيد الجلسة.

وأكد أنه تم الانتهاء من تفعيل تطبيق للهاتف المحمول Nephro Misr يقوم المريض من خلاله بحجز الجسات إلى جانب الخط الساخن.

813 مركز غسيل كلوي بأنحاء الجمهورية

وتابع حديثه بأن المنظومة تشمل 813 مركزا على مستوى جميع أنحاء الجمهورية وتضم 18,623 ماكينة غسيل كلوي بمعدل 2.7 مريض لكل ماكينة كما تتيح للمرضى التنقل بين مراكز الغسيل الكلوي بمختلف المحافظات بحيث يمكنهم الحصول على الجلسات المقررة لهم داخل أي من مراكز الغسيل الكلوي المدرجة بالمنظومة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن ذلك يتم من خلال الاتصال على الخط الساخن أيضًا وحجز موعد للجلسة داخل النطاق الجغرافي المتواجد به لأي ظروف.

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