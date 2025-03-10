الإثنين 10 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة تخصص خطا ساخنا مجانا لحجز مواعيد جلسات الغسيل الكلوي

وزارة الصحة، فيتو
وزارة الصحة، فيتو
ads

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور  حسام عبد الغفار إجراءات الحصول على خدمات جلسات الغسيل الكلوي ضمن المنظومة المميكنة الجديدة نفرو مصر بجميع محافظات الجمهورية.

خط ساخن للمواعيد جلسات الغسيل الكلوي 

وأكد أنه يمكن الاتصال على الخط الساخن 0225873050 بالمجان على مدار الـ 24 ساعة لحجز موعد الجلسة.

وأشار إلى أن الإجراءات تتضمن توجيه المريض إلى مركز الغسيل الكلوي المتاح بالقرب من موقعه الجغرافي سواء حكومي أو خاص أو جمعية أهلية ثم تسجيل جلسات المريض على المنظومة وتعريفه بأيام ومواعيد الجلسة.

 

وأكد أنه تم الانتهاء من تفعيل تطبيق للهاتف المحمول Nephro Misr يقوم المريض من خلاله بحجز الجسات إلى جانب الخط الساخن.

813 مركز غسيل كلوي بأنحاء الجمهورية 

 

وتابع حديثه بأن  المنظومة تشمل 813 مركزا على مستوى جميع أنحاء الجمهورية وتضم 18,623 ماكينة غسيل كلوي بمعدل 2.7 مريض لكل ماكينة كما تتيح للمرضى التنقل بين مراكز الغسيل الكلوي بمختلف المحافظات بحيث يمكنهم الحصول على الجلسات المقررة لهم داخل أي من مراكز الغسيل الكلوي المدرجة بالمنظومة على مستوى محافظات الجمهورية.

متى يجب على مريض السكر كسر الصيام في رمضان؟ الصحة العالمية تحذر من 3 حالات

الصحة تزود فاقوس بوحدة الماموجرام المتنقلة للكشف المبكر عن أورام الثدي

وأشار إلى أن ذلك يتم من خلال الاتصال على الخط الساخن أيضًا وحجز موعد للجلسة داخل النطاق الجغرافي المتواجد به لأي ظروف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخط الساخن الدكتور حسام عبد الغفار الصيام في رمضان الصحة والسكان الصحة العالمية جلسات الغسيل الكلوي وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة مركز الغسيل الكلوي مراكز الغسيل الكلوي

مواد متعلقة

"الشرقية" تستقبل فريقا إشرافيا من وزارة الصحة

مياه الفيوم: سحب وتحليل 66.7 عينة من محطات مياه الشرب والصرف الصحي

الصحة توصي بالفول في وجبة السحور لهذا السبب
ads

الأكثر قراءة

مصطفى يونس: كدت أتزوج للمرة الخامسة من راقصة في شارع الهرم

ترامب يعلق على مناورات خليج عمان بين إيران وروسيا والصين

ارتفاع الليمون والملوخية والخيار، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

البيضاء تواصل الانخفاض، أسعار الفراخ اليوم الإثنين 10 مارس 2025

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 10 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

دخول الغواصة حوت الرعد الخدمة في سلاح البحرية الياباني (فيديو)

اشتباكات دامية في حلب بين الأمن السوري وقسد (فيديو)

أحمد كريمة: الولد لا ينسب لوالده بعد فترة العدة حتى إذا أثبت الـDNA

منوعات

المزيد

دخول الغواصة حوت الرعد الخدمة في سلاح البحرية الياباني (فيديو)

11 مطارا خارج الخدمة، الإضرابات تشل حركة الطيران الألماني

هجوم لاذع على الأمير هاري وميجان ماركل لهذا السبب

دراسة تكشف أداة فعّالة لمكافحة وحدة الأطفال وتعزيز مهاراتهم الاجتماعية

المزيد

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر طن القصدير اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

قبل القمة الـ 130.. تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في رمضان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

يا سيد الكونين، ابتهال في مدح الرسول للشيخ عمر نبيل عبد الرازق (فيديو)

أحمد كريمة: الولد لا ينسب لوالده بعد فترة العدة حتى إذا أثبت الـDNA

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 10 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية