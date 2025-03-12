الأربعاء 12 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تحذير عاجل من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بشأن الإعلانات غير المرخصة

التأمين الصحي الشامل،
التأمين الصحي الشامل، فيتو
ads

حذرت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، من قيام بعض الجهات والأشخاص من مقدمي الخدمة الصحية، بالإعلان عن تقديم خدماتهم للمستفيدين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك دون أن تكون تلك الجهات متعاقدة رسميًا مع الهيئة، أو اجتازت معايير الجودة المطلوبة للتعاقد والمحددة قانونًا في هذا السياق.

 

استخدام شعارها الرسمي في أي منشورات أو إعلانات دون ترخيص

كما شددت الهيئة، على أن استخدام شعارها الرسمي في أي منشورات أو إعلانات دون ترخيص، يُعد مخالفة قانونية وتضليلًا للمستفيدين، محذرة من تكرار تلك الممارسات وأكدت أنه جاري إبلاغ الجهات الرسمية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات المرصودة.

كافة المستفيدين من منظومة التأمين الصحي الجديدة

 

وفي هذا السياق، دعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، كافة المستفيدين من منظومة التأمين الصحي الجديدة، والتي تم تطبيقها رسميًا في عدد من المحافظات، إلى توخي الحذر وعدم التعامل مع أي جهات تدّعي تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، دون التأكد من تعاقدها مع الهيئة رسميًا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو من خلال حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

الصحة تكشف سر الشعور بحرقة المعدة في رمضان

متى يجب على كبار السن كسر الصيام في رمضان؟ الصحة تشير إلى 4 أعراض

وأكدت الهيئة، أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة غير متعاقدة معها تحاول استغلال المستفيدين أو الإضرار بنظام التأمين الصحي الشامل، كما دعت جميع مقدمي الخدمات الصحية الراغبين في الانضمام إلى شبكة مقدمي الخدمة بالمنظومة إلى التواصل معها عبر القنوات الرسمية لاستكمال إجراءات التعاقد وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة العامة للتامين الصحي الشامل الهيئة العامة للتأمين الصحي لهيئة العامة للتأمين الصحي منظومة التأمين منظومة التأمين الصحي الشامل مقدمي الخدمة الصحية معايير الجودة

مواد متعلقة

الصحة تكشف سر الشعور بحرقة المعدة في رمضان

الصحة: إضافة 30 وحدة وماكينة جديدة لدعم خدمات الغسيل الكلوي في مختلف المحافظات

الصحة تخصص خطا ساخنا مجانا لحجز مواعيد جلسات الغسيل الكلوي

الأكثر قراءة

تحرك جديد من الأهلي بعد أزمة مباراة القمة 130

مصر أكبر من الجميع، رسالة نارية من وزير الشباب حول أزمة القمة 130

حقيقة هجوم شاب مصري من محافظة الجيزة على منصة إكس، إيلون ماسك يكشف التفاصيل

بعد أزمة القمة 130، اجتماع حاسم بين وزير الرياضة ومحمود الخطيب

ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم الأربعاء 2025.3.12

تبادل الاتهامات، عمرو السولية يحرر محضرا ضد عضو بالنادي الأهلي

الفلوس مزورة، مزارع يضع محمد رمضان في موقف محرج (فيديو)

تفاصيل زيارة الرئيس السيسي للأكاديمية العسكرية المصرية (فيديو وصور)

منوعات

المزيد

الكشف عن أسرار وثائق دفنها بركان عمره 2000 عام

القصة الكاملة لمأساة رهائن القطار المختطف في باكستان

أم مكلومة في سوريا تشعل مواقع التواصل

وفاة إمرأة أثناء عملية تجميل بالأنف في العراق

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم الأربعاء 2025.3.12

سعر النحاس في الأسواق اليوم الأربعاء 12-3-2025

هتشترى الأرز بكام النهاردة؟

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما مدى وجوب إخراج الفدية بسبب تأخير قضاء رمضان؟ الإفتاء تجيب

تعرف على أحكام التغني بالقرآن والفرق بين التجويد والترتيل

مفتي الجمهورية: لا يمكن الوصول إلى الفهم الصحيح للدين إلا من خلال العلماء

المزيد
الجريدة الرسمية