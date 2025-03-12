موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2025 في المحافظات

موعد عيد الفطر 2025، أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية أن شهر رمضان عدته 29 يوما، ويكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الأحد 30 مارس 2025 وتكون صلاة العيد فى تمام الـ6:13 صباحا بتوقيت القاهرة المحلي.

مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك

وفيما يلى مواعيد صلاة العيد بالمحافظات:

القاهرة: 6:13

الجيزة: 6:12

الإسكندرية: 6:16

بورسعيد:6:07

السويس: 6:07

العريش:6:01

الطور:6:03

سانت كاترين:6:01

طابا: 5:57

شرم الشيخ: 6:00

دمنهور: 6:14

طنطا:6:12

المنصورة:6:11

الزقازيق:6:10

بنها:6:12

شبين الكوم: 6:13

كفر الشيخ:6:13

الفيوم: 6:14

بني سويف: 6:13

المنيا: 6:14

أسيوط:6:13

سوهاج:6:11

قنا:6:07

أسوان:6:07

أبو سمبل: 6:13

مرسى مطروح:6:27

الغردقة: 6:03

الخارجة: 6:17

الإسماعيلية:6:07

دمياط: 6:09

السلوم:6:35

نوبيع: 5:59

حلايب: 5:53

شلاتين: 5:57

ويرفع اذان المغرب في 29 رمضان وهو آخر أيام الشهر الكريم في تمام 6:12 مساء.



عدد ساعات الصيام في رمضان 2025



وتكون متوسط عدد ساعات الصيام خلال الشهر الكريم 14 ساعة.



وكانت قد أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غرة شهر رمضان 1446 هجريا يوم السبت 1 مارس 2025.



وكان قد أعلن الدليل الفلكى الصادر عن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية أنه وفقا للحسابات الفلكية التى يجريها معمل أبحاث الشمس برئاسة الدكتور ياسر عبد الهادى، ولد هلال شهر رمضان 1446 هجريا، مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة الـ47 قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 28 فبراير (يوم الرؤية ).



هلال رمضان 2025

وظل الهلال الجديد لمدة 33 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة وفي القاهرة 37 دقيقة وفى سماء باقي محافظات جمهورية مصر العربية لمدد تتراوح بين 34:37 دقيقة

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فظل لمدد تتراوح بين (20:44 دقيقة) ما عدا جاكرتا حيث غرب القمر قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة.

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