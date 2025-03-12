وزير الكهرباء: نعمل على الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص في مختلف المجالات

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة والوفد المرافق له.

الحد من الفقد ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي

وخلال اللقاء بحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة التعاون فى مختلف المجالات فيما يخص قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى اطار استراتيجية العمل والالتزام بمعايير الجودة فى الخدمات المقدمة والتغذية الكهربائية والحد من الفقد ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والارتقاء بمعدلات الأداء في شبكات التوزيع.

حضر الاجتماع كل من المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور محمد موسى رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والمهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، حيث تم مناقشة مقترحات العمل المشترك والتعاون في ضوء استراتيجية العمل وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية وقدراته المالية لتحسين معدلات أداء الشركات التابعة، والتوسع في مجال توزيع الكهرباء لمشروعات التنمية العمرانية الجديدة.

ترشيد الاستهلاك والاعتماد على الطاقة المتجددة

ناقش الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع أوجه التعاون المختلفة مع الشركة ومشروعاتها الفعالة بالشراكة مع قطاع الكهرباء، وتم مناقشة المقترحات الخاصة بكيفية التوسع فى مجالات توزيع الكهرباء وتحديد قواعد موحدة للعمل لضمان الاستدامة والاستمرارية فى العمل، وترشيد الاستهلاك والاعتماد على الطاقة المتجددة والحد من الفقد التجاري والمساعدة فى التصدى لسرقات التيار الكهربائي على الجهد المنخفض بإستخدام منظومة عدادات ذكية وانظمة اتصالات ومراقبة وانظمة تحصيل حديثة وتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين فى اطار خطة ادارة الطاقة وتحسين الكفاءة فى كافة الاستخدامات وخاصة المنزلي والتجاري واستخدام الطاقة الشمسية في الإنارة العامة.

وتطرق الاجتماع الى بحث امكانية العمل المشترك وزيادة الاستثمارات في مجال مد الشبكات الداخلية وتوزيع الكهرباء فى المشروعات الجديدة التى تنفذها مجموعة طلعت مصطفى، في إطار تحسين جودة الخدمات وتعظيم العوائد وحسن إدارة الأصول المملوكة.

وقال عصمت: “القطاع الخاص شريك نجاح ويمتلك التكنولوجيا ولديه الخبرات والقدرات التمويلية ونعمل على الاستفادة من إمكانياته في مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء، لاسيما الشركات التى تمتلك سابقة أعمال وخبرات في المجال ”.

وأشار إلى التوسع فى منح الشركات الخاصة تراخيص توزيع الكهرباء فى المشروعات السكنية واتخاذ ما يلزم لفتح المجال امام الشركات الخاصة للاستثمار والمشاركة فى تنفيذ المشروعات المختلفة، وذلك فى إطار خطة العمل لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية، لافتا الى جهود الوزارة وشركاتها التابعة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للتغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل.

وأضاف أن الدولة قدمت كافة التسهيلات التي تفتح المجال للمشاركة والعمل في إطار خطة التنمية المستدامة.

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