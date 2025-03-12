رئيس الوزراء: لا نقص في السلع الأساسية، والاحتياطيات الدولارية مستقرة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الأسواق المصرية لا تشهد نقصًا في أي سلعة أساسية، مشيرًا إلى توافر احتياطيات كافية من مختلف المنتجات لتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح مدبولي أن الوضع الاقتصادي الحالي أفضل بكثير، وأن الدولة تسير في مسار سليم نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع عن كثب توافر السلع في الأسواق، وتعمل على ضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار إلى أن الاحتياطيات الدولارية مستقرة، مما يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات العالمية.

وشدد مدبولي على أن الدولة مستمرة في تنفيذ المشروعات القومية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن هذه المشروعات تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

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