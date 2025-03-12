"التموين" تتوسع في طرح اللحوم بأسعار مخفضة بالتعاون مع القطاع الخاص

أعلن الدكتور المهندس علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن توقيع اتفاقيات تعاون جديدة مع جهاز مستقبل مصر والشركاء في القطاع الخاص، وذلك بهدف تغطية محافظات الجمهورية باللحوم البلدية والسودانية بأسعار مخفضة مقارنة بالسوق المحلية.

وأوضح ناجي أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لضبط أسعار اللحوم وتوفيرها للمواطنين بجودة عالية، ما يسهم في تحقيق التوازن في السوق والحد من أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، خاصة مع تزايد الطلب خلال المواسم مثل شهر رمضان وعيد الأضحى.

آلية طرح اللحوم بأسلوب جديد لأول مرة

وكشف الرئيس التنفيذي للقابضة للصناعات الغذائية أن عملية طرح اللحوم ستتم من خلال آلية جديدة لم تُطبق من قبل، تعتمد على التوزيع عبر المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتي تضم، شركتي النيل والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، الشركة المصرية للحوم والدواجن.

وأشار ناجي إلى أن هذا الأسلوب الجديد يهدف إلى ضمان وصول اللحوم للمستهلكين بأسعار مناسبة وجودة مضمونة، مؤكدًا أن المنافذ التابعة للقابضة للصناعات الغذائية تمتلك شبكة توزيع قوية قادرة على تغطية جميع محافظات الجمهورية بفاعلية وكفاءة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحقيق الاستقرار في أسعار اللحوم، خاصة في ظل ارتفاع الطلب خلال الفترات الموسمية، حيث توفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية اللحوم البلدية والسودانية بأسعار تقل عن نظيراتها في الأسواق المحلية، ما يؤدي إلى زيادة المنافسة بين التجار وتحفيز الأسواق على تقديم أسعار أكثر عدالة ، تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال توفير اللحوم بأسعار مناسبة، ضبط الأسواق ومنع الاحتكار عبر توفير كميات كبيرة تغطي احتياجات المواطنين.

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