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رياح وشبورة مائية، الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد وجنوب سيناء، وذلك على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا الخميس 13-3-2025 في محافظة الفيوم

درجة الحرارة تقترب من 30، الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

 

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية من الثالثة فجرا وحتى التاسعة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى  وسط سيناء الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية والقاهرة الكبرى ومدن القناة.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري وعلى السواحل الغربية،وعلى السواحل الشرقية، وجنوب سيناء ومائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية، وشمال الصعيد مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى:  19

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى:17

 

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