التموين: نستهدف إنتاج 130 ألف طن من السكر في موسم البنجر

أعلن الدكتور المهندس علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن انطلاق موسم حصاد بنجر السكر، حيث بدأ التوريد رسميًا يوم الاثنين الماضي إلى مصنع أبو قرقاص بمحافظة المنيا، التابع لشركة الصناعات التكاملية.

وأشار ناجي إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية موسم واعد لإنتاج السكر المحلي، حيث تستهدف الشركة إنتاج نحو 130 ألف طن من السكر بنهاية الموسم بحلول الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، في إطار جهود الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

أهمية موسم حصاد بنجر السكر في دعم الاقتصاد المحلي

يعد محصول بنجر السكر أحد المحاصيل الاستراتيجية التي تلعب دورًا مهمًا في تحقيق الأمن الغذائي، حيث تعتمد عليه صناعة السكر المحلي بشكل كبير. وتساهم زراعته في تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مما يساعد على تخفيف الضغط على السوق وتقليل الحاجة إلى استيراد السكر من الخارج.

ويسهم نجاح عمليات التوريد والإنتاج في تحقيق استقرار أسعار السكر في الأسواق، دعم المزارعين من خلال توفير عوائد مجزية لمحصول البنجر، تعزيز القدرة الإنتاجية لمصانع السكر المحلية ، تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الاقتصاد الوطني.

مصنع أبو قرقاص.. أحد أقدم قلاع صناعة السكر في مصر

يعد مصنع أبو قرقاص من أهم مصانع السكر في مصر، حيث يتمتع بتاريخ طويل في إنتاج السكر من القصب والبنجر، وتمتلك شركة الصناعات التكاملية خبرات واسعة في هذا المجال، مما يضمن كفاءة عمليات الإنتاج والتكرير، ويعزز جودة المنتج النهائي.

ويعمل المصنع بأحدث التقنيات لضمان أعلى كفاءة في استخلاص السكر من البنجر، مع الحرص على تقليل الفاقد وزيادة الإنتاجية، بما يسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي من السكر في مصر.

توقعات بنجاح موسم التوريد وسط دعم حكومي متواصل

وتواصل الحكومة المصرية دعم قطاع السكر من خلال توفير التسهيلات اللازمة للمزارعين، وتحفيزهم على زيادة مساحات زراعة البنجر، لضمان تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة.

كما أن الدولة تعمل على تطوير مصانع السكر، وتحديث تقنياتها لضمان تحسين جودة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للسكر المحلي في الأسواق.

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