الأربعاء 12 مارس 2025
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أخبار مصر

درجة الحرارة تقترب من 30، الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة حيث تبدأ في الارتفاع التدريجي بقيم تتراوح من 2: 4 درجات مئوية حتى تتجاوز الثلاثينيات نهاية الأسبوع.

 

حالة الطقس غدا، شبورة مائية على هذه الطرق

الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية من الثالثة فجرًا وحتى التاسعة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى وسط سيناء الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية والقاهرة الكبرى ومدن القناة.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، وجنوب سيناء ودافئ على جنوب الصعيد بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

كما توقعت أن يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى شديد البرودة ليلًا على شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى:  16

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى:15

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