السيسي ورئيس وزراء نيبال يؤكدان تعزيز العلاقات والتنسيق إزاء تطورات القضايا الإقليمية والدولية

أكد الرئيس السيسي ورئيس وزراء نيبال ضرورة مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، والتنسيق إزاء تطورات القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من كي بي شارما أولي، رئيس وزراء نيبال.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس قد أكد خلال الاتصال ضرورة مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، وبشكل خاص في المجالات الإقتصادية والاستثماريّة.

ومن جانبه، أعرب رئيس وزراء نيبال عن تقديره للدعم الذي تقدمه مصر لبلاده في مختلف المجالات، مثمنًا ما ذكره الرئيس بضرورة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون التنموي.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس ورئيس وزراء نيبال قد أكدا في نهاية الاتصال ضرورة مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، والتنسيق إزاء تطورات القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.



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