أخبار الاقتصاد اليوم: الذهب يرتفع بالأسواق المحلية.. 42.9 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الأربعاء.. و3 ملايين دولار صادرات الصناعات الغذائية لجنوب أفريقيا خلال يناير الماضي

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

ننشر أسعار الذهب في السوق المحلية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، حيث ارتفعت أسعار الذهب بقيمة تصل إلى 25 جنيها تقريبا فى الجرام.

أعلن بنك كندا عن تخفيض سعر الفائدة المستهدف لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75%، حيث يبلغ سعر الفائدة المصرفية الآن 3% وسعر الفائدة على الودائع 2.70%. يأتي هذا القرار في وقت يواجه فيه الاقتصاد الكندي حالة من عدم اليقين المتزايد بسبب التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الأربعاء نحو 42.9 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 1.566 مليون ورقة منفذة على 100 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 270.5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 201,1 مليون ورقة منفذة على 95 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.

واستحوذت الأسهم على 9.73 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 90.27 % خلال الجلسة.

شهدت أسعار الذهب في السوق القطري اليوم الاربعاء 12-3-2025، استقرارا بجميع الأعيرة في التعاملات اليوم المسائية، ويقبل الكثيرون من القطريين على شراء كافة الأعيرة من المشغولات الذهبية، أو السبائك والأونصة، باعتبار الذهب أحد أهم الملاذات الآمنة والمضمونة لحفظ قيمة الأموال.

تشهد اسعار الارز استقرار ملحوظا خلال بداية الشهر الكريم، وتعتبر سلعة الأرز من أهم السلع والاطباق الرئيسية على السفرة خلال شهر رمضان، وتشهد معدلات الطلب على الأرز زيادة ملحوظة فى السلاسل التجارية، ومحلات التجزئة، والمؤسسات الخيرية

شهد معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة الأمريكية تراجعًا خلال فبراير إلى 2.8% مقابل 3% في يناير، وجاءت القراءة أفضل من التوقعات البالغة 2.9%.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% في فبراير مقارنة بـ 0.5% في يناير

وافقت لجنة قيد الأوراق بالبورصة المصرية على الشطب النهائي لقيد أسهم شركة حديد عز البالغ رأسمالها المصدر والمقيد 2.71 مليار جنيه موزع على حوالي 542.3 مليون سهم.

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة من النواب، لمناقشة منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المنقضي 2024/2023.

أكد الدكتور تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية المصرية لجنوب أفريقيا من 2.7 مليون دولار خلال يناير 2024 إلى 3 ملايين دولار خلال يناير 2025، بنسبة نمو 12% خلال يناير الماضي.

حذرت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، من أن اقتصاد منطقة اليورو يواجه صدمات استثنائية من قضايا التجارة والدفاع والمناخ، بما قد يؤدي إلى تضخيم تقلبات التضخم، وزيادة مخاطر أن يصبح ارتفاع الأسعار أكثر ثباتا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.