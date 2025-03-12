أخبار الاقتصاد اليوم: الذهب يرتفع بالأسواق المحلية.. 42.9 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الأربعاء.. و3 ملايين دولار صادرات الصناعات الغذائية لجنوب أفريقيا خلال يناير الماضي
أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.
ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم الأربعاء 2025.3.12
ننشر أسعار الذهب في السوق المحلية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، حيث ارتفعت أسعار الذهب بقيمة تصل إلى 25 جنيها تقريبا فى الجرام.
البنك المركزي الكندي يخفض أسعار الفائدة
أعلن بنك كندا عن تخفيض سعر الفائدة المستهدف لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75%، حيث يبلغ سعر الفائدة المصرفية الآن 3% وسعر الفائدة على الودائع 2.70%. يأتي هذا القرار في وقت يواجه فيه الاقتصاد الكندي حالة من عدم اليقين المتزايد بسبب التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
42.9 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة اليوم الأربعاء
بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الأربعاء نحو 42.9 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 1.566 مليون ورقة منفذة على 100 ألف عملية.
وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 270.5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 201,1 مليون ورقة منفذة على 95 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.
واستحوذت الأسهم على 9.73 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 90.27 % خلال الجلسة.
أسعار الذهب اليوم الأربعاء في قطر
شهدت أسعار الذهب في السوق القطري اليوم الاربعاء 12-3-2025، استقرارا بجميع الأعيرة في التعاملات اليوم المسائية، ويقبل الكثيرون من القطريين على شراء كافة الأعيرة من المشغولات الذهبية، أو السبائك والأونصة، باعتبار الذهب أحد أهم الملاذات الآمنة والمضمونة لحفظ قيمة الأموال.
هتشترى الأرز بكام النهاردة؟
تشهد اسعار الارز استقرار ملحوظا خلال بداية الشهر الكريم، وتعتبر سلعة الأرز من أهم السلع والاطباق الرئيسية على السفرة خلال شهر رمضان، وتشهد معدلات الطلب على الأرز زيادة ملحوظة فى السلاسل التجارية، ومحلات التجزئة، والمؤسسات الخيرية
تراجع التضخم في أمريكا بنسبة 0.2% خلال فبراير 2025 ليسجل 2.8%
شهد معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة الأمريكية تراجعًا خلال فبراير إلى 2.8% مقابل 3% في يناير، وجاءت القراءة أفضل من التوقعات البالغة 2.9%.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% في فبراير مقارنة بـ 0.5% في يناير
البورصة المصرية توافق على الشطب النهائي لأسهم "حديد عز"
وافقت لجنة قيد الأوراق بالبورصة المصرية على الشطب النهائي لقيد أسهم شركة حديد عز البالغ رأسمالها المصدر والمقيد 2.71 مليار جنيه موزع على حوالي 542.3 مليون سهم.
المشاط: اجتماعات مكثفة مع الوزارات لبحث مستهدفات خطة التنمية 2026/2025
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة من النواب، لمناقشة منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المنقضي 2024/2023.
3 ملايين دولار صادرات الصناعات الغذائية المصرية لجنوب أفريقيا خلال يناير 2025
أكد الدكتور تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية المصرية لجنوب أفريقيا من 2.7 مليون دولار خلال يناير 2024 إلى 3 ملايين دولار خلال يناير 2025، بنسبة نمو 12% خلال يناير الماضي.
المركزي الأوروبي: الصدمات التجارية والدفاعية تهدد تضخم منطقة اليورو
حذرت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، من أن اقتصاد منطقة اليورو يواجه صدمات استثنائية من قضايا التجارة والدفاع والمناخ، بما قد يؤدي إلى تضخيم تقلبات التضخم، وزيادة مخاطر أن يصبح ارتفاع الأسعار أكثر ثباتا.
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