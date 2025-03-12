3 ملايين دولار صادرات الصناعات الغذائية المصرية لجنوب أفريقيا خلال يناير 2025

أكد الدكتور تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية المصرية لجنوب أفريقيا من 2.7 مليون دولار خلال يناير 2024 إلى 3 ملايين دولار خلال يناير 2025، بنسبة نمو 12% خلال يناير الماضي.

جاء ذلك خلال الندوة التي ينظمها المجلس اليوم تحت عنوان فرص تنمية الصادرات المصرية لجنوب أفريقيا بمناسبة البعثة التجارية لجنوب أفريقيا خلال الفترة من 4-9 مايو المقبل.

أهم المنتجات الغذائية المصرية المصدرة

وأوضح أن أهم المنتجات الغذائية المصرية المصدرة إلى جنوب إفريقيا في عام 2024 تتمثل في البسكويت ومحضرات من الحبوب بقيمة 8.3 مليون دولار، صلصة الطماطم بقيمة 4 ملايين دولار، الشوكولاتة بقيمة 2.4 مليون دولار، المحضرات الغذائية المتنوعة بقيمة 2 مليون دولار، العصائر والمركزات بقيمة 1.4 مليون دولار، التبع المصنع بقيمة 1.3 مليون دولار، لبان بقيمة 1.2 مليون دولار، المكرونة بقيمة 971 الف دولار.

وصدرت مصر لجنوب أفريقيا سكر وجلوكوز بنحو 862 الف دولار، مربى نحو 769 الف دولار، مركزات طماطم بقيمة 635 الف دولار، فراولة مجمدة بقيمة 309 آلاف دولار، خضار مجفف بقيمة 300 الف دولار، خضار مجمد بقيمة 266 الف دولار، نشاء بقيمة 237 الف دولار، زيوت عطرية بقيمة 219 الف دولار، حلوى جافة بقيمة 86 الف دولار، طحينة وحلاوة بقيمة 70 الف دولار، دقيق بقيمة 45 الف دولار.

أهم الأسواق المستوردة للأغذية المصنعة المصرية

وأشار الضوي إلى أن جنوب أفريقيا احتلت العام الماضي المركز 43 في قائمة أهم الأسواق المستوردة للأغذية المصنعة المصرية بقيمة بلغت 26 مليون دولار في 2024 بنسبة نمو 7.4% مقارنة بصادرات عام 2023 البالغة 23.7 مليون دولار.

وأضاف أن جنوب أفريقيا تعد سابع أهم الدول الأفريقية غير العربية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية في العام الماضي بنسبة 5%، وتمثل تمثل نسبة 0.4% من إجمالي قيمة الصادرات الغذائية المصرية البالغة 6.1 مليار دولار في 2024.

ولفت الضوي إلى أن عدد الشركات المصدرة للأغذية المصنعة المصرية إلى جنوب إفريقيا في 2024 حوالي 65 شركة من بينهم 18 شركة تزيد صادراتها على 100 ألف دولار.

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