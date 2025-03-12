ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم الأربعاء 2025.3.12

ننشر أسعار الذهب في السوق المحلية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، حيث ارتفعت أسعار الذهب بقيمة تصل إلى 25 جنيها تقريبا فى الجرام.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4748 جنيها “بيع”، 4720 جنيها “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 4155 جنيهًا “بيع”، 4130 جنيهات “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3561 جنيهًا “بيع”، 3540 جنيهًا “شراء".

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 33240 جنيها “بيع”، 33040 جنيها “شراء”.

ارتفاع أسعار الذهب العالمية

وواصلت أسعار الذهب عالميا اتجاهها الصاعد خلال شهر فبراير الماضي، حيث وصل إلى مستويات مرتفعة جديدة قبل أن يتراجع لينهي الشهر عند 2835 دولارًا للأوقية، بزيادة 0.8% على أساس شهري، مدفوعة بعدم اليقين المستمر بشأن التعريفات الجمركية، مما أدى إلى توسيع مكاسبه منذ بداية العام حتى الآن إلى 9%، وفقا لمجلس الذهب العالمي.

وأوضح مجلس الذهب العالمى، أن ضعف الدولار الأمريكي خلال الشهر الماضي، كان أحد المحركات الأساسية لأداء الذهب الإيجابي، إلى جانب زيادة المخاطر الجيوسياسية وانخفاض أسعار الفائدة، وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة.

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