توقعات بارتفاع أسعار الذهب فى عيد الفطر 2025

توقع عدد من العاملين فى مجال تجارة الذهب والمجوهرات ارتفاع الطلب على الذهب فى عيد الفطر 2025 داخل الأسواق المحلية.

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق بالغرفة التجارية وأحد العاملين فى مجال تجارة الذهب، أن من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب داخل الأسواق المحلية فى الأعياد مع زيادة الطلب على الذهب.

ومن المحتمل أن يزداد الطلب على الذهب فى الاعياد وعقب فترة الركود في فترة بداية الصيام، ومع حلول الأعياد يشهد الطلب على الذهب زيادة بسبب حفلات الزفاف، وكذلك تراجع عمليات الإنفاق على الأغذية والمشروبات التى تزداد فى فترة الصيام.

ارتفاع أسعار الذهب العالمية

وواصلت أسعار الذهب عالميا اتجاهها الصاعد خلال شهر فبراير الماضي، حيث وصل إلى مستويات مرتفعة جديدة قبل أن يتراجع لينهي الشهر عند 2835 دولارًا للأوقية، بزيادة 0.8% على أساس شهري، مدفوعة بعدم اليقين المستمر بشأن التعريفات الجمركية، مما أدى إلى توسيع مكاسبه منذ بداية العام حتى الآن إلى 9%، وفقا لمجلس الذهب العالمي.

وأوضح مجلس الذهب العالمى، أن ضعف الدولار الأمريكي خلال الشهر الماضي، كان أحد المحركات الأساسية لأداء الذهب الإبجابي، إلى جانب زيادة المخاطر الجيوسياسية وانخفاض أسعار الفائدة، وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة.

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