تراجع التضخم في أمريكا بنسبة 0.2% خلال فبراير 2025 ليسجل 2.8%

شهد معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة الأمريكية تراجعًا خلال فبراير إلى 2.8% مقابل 3% في يناير، وجاءت القراءة أفضل من التوقعات البالغة 2.9%.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% في فبراير مقارنة بـ 0.5% في يناير

التضخم الأمريكي وتوقعات الفائدة

ويأتي تقرير الأربعاء ليؤكد أن التقدم في احتواء التضخم عرضة للانتكاس، وهو ما قد يدفع الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في المستقبل القريب، خاصة مع استمرار قوة سوق العمل.

كما يترقب صناع القرار في البنك المركزي المزيد من الوضوح بشأن سياسات الرئيس دونالد ترامب، لا سيما الرسوم الجمركية، التي بدأت بالفعل في رفع توقعات المستهلكين للتضخم.

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