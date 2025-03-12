البنك المركزي الكندي يخفض أسعار الفائدة

أعلن بنك كندا عن تخفيض سعر الفائدة المستهدف لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75%، حيث يبلغ سعر الفائدة المصرفية الآن 3% وسعر الفائدة على الودائع 2.70%. يأتي هذا القرار في وقت يواجه فيه الاقتصاد الكندي حالة من عدم اليقين المتزايد بسبب التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

مع دخول عام 2025، كان الاقتصاد الكندي في وضع قوي، مع اقتراب التضخم من هدف 2٪ ونمو قوي للناتج المحلي الإجمالي. على الرغم من ذلك، لا تزال التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة بسبب السياسات سريعة التطور والتأثير المحتمل للرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة.

نقلت وكالة رويترز عن مسئول كبير في كندا قوله إن بلاده ستعلن فرض رسوم جمركية على الولايات المتحدة بقيمة 29.8 مليار دولار؛ ردا على رسوم ترامب على الصلب والألومنيوم.

الحرب التجارية الناشئة مع كندا

وسابقا؛ هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتصعيد حاد في الحرب التجارية الناشئة مع كندا؛ ردًا على الرسوم الإضافية التي فرضتها أونتاريو على صادرات الكهرباء الأمريكية.

وقال ترامب - في تصريح أوردتها شبكة "سي.إن.إن." الإخبارية الأمريكية اليوم - إنه سيرد بالمثل على الرسوم الإضافية التي فرضتها كندا بنسبة 25٪ على الكهرباء إلى ولايات نيويورك ومينيسوتا وميشيجان الأمريكية بتعريفة بنسبة 25٪ على الكهرباء الكندية.

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