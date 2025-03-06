المركزي الأوروبي يخفض سعر الفائدة للمرة السادسة إلى 2.50%

قرر البنك المركزي الأوروبي، خفض أسعار الفائدة الرئيسية اليوم الخميس للمرة السادسة منذ منتصف عام 2024.

المركزي الأوروبي يقرر خفض الفائدة

وجاء خفض المركزي الأوروبي، في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع تركيز الاهتمام على آفاق النمو في منطقة اليورو، وسط تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية، وبهذا الخفض يتراجع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.50%، وهي خطوة كانت الأسواق تتوقعها على نطاق واسع قبل الإعلان.

تخفيضات أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي

جاءت ستة تخفيضات لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي خلال الأشهر التسعة الماضية في ظل نمو اقتصادي ضعيف في المنطقة، ومع تزايد المخاوف من فرض تعريفات جمركية على الواردات الأوروبية إلى الولايات المتحدة.

توقعات البنك المركزي الأوروبي

ووفقا لأحدث توقعات البنك المركزي الأوروبي، فإن التضخم في منطقة اليورو سوف يستقر عند الهدف متوسط الأجل البالغ 2 % في عام 2025.

وأظهر تقدير أولي لمكتب الإحصاء الأوروبي (يورستات) أن أسعار المستهلك في منطقة اليورو ارتفعت في فبراير الماضي على أساس سنوي بنسبة 2.4 %.

وكان التضخم ارتفع بشكل كبير في السابق بعد جائحة كورونا وأزمة أوكرانيا في عام 2022، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وتراجع معدل التضخم يعزز مبررات اتخاذ قرار خفض الفائدة.

عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية

يأتي قرار خفض الفائدة اليوم الخميس في وقت يواصل فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تبني سياسة تجارية عدائية قائمة على فرض تعريفات جمركية عالمية، بينما تسعى الدول الأوروبية إلى زيادة إنفاقها الدفاعي.

لم يتم الإعلان بعد عن تعريفات جمركية على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة من أوروبا، لكن ترامب هدد بها مرارا، ولا تزال التفاصيل المتعلقة بهذه الرسوم غير واضحة، كما أن خيار التفاوض قد يكون لا يزال متاحا.

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