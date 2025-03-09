التصديري للصناعات الغذائية يناقش شهادة خفض الانبعاثات الكربونية

نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية (Webinar) ناقشت خلالها أهمية الحصول على شهادة خفض الانبعاثات الكربونية في عمليات التصدير، والخدمات التي تقدمها وحدة التحقق والمصادقة البيئية. ويأتى هذا في إطار الجهود الحكومية لدعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية

البصمة الكربونية أصبحت مؤشرًا اقتصاديًا حيويًا يمثل كمية الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة البشرية والصناعية

وأكدت المهندسة رحاب علي صادق، المدير التنفيذي لوحدة التحقق والمصادقة البيئية، بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن البصمة الكربونية أصبحت مؤشرًا اقتصاديًا حيويًا يمثل كمية الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة البشرية والصناعية، وأوضحت أن هذا المؤشر أصبح يلامس بشكل مباشر اقتصادات الدول والشركات، حيث بات كل مستورد يولي اهتمامًا خاصًا للأثر البيئي للمنتجات قبل اتخاذ قرار الشراء.

وأشارت إلى أن الشركات يجب أن تلتزم بتحقيق الاستدامة البيئية في جميع مراحل الإنتاج، من الإنتاج إلى الاستهلاك وصولًا إلى التخلص من العبوات.

استراتيجيات الدولة لدعم الاستدامة البيئية

أوضحت "صادق" أن الحكومة تبنت عدة استراتيجيات لدعم الاستدامة البيئية، من أبرزها نقل التكنولوجيا الحديثة لتحسين الكفاءة والإنتاجية، مع استخدام الآلات المتطورة وتقنيات الإنتاج الحديثة، كما تم تطبيق تقنيات احتجاز الكربون للحد من الانبعاثات الضارة، بالإضافة إلى الاستفادة من النفايات وتحويلها إلى طاقة عبر تعزيز إعادة التدوير وإدارة النفايات بكفاءة. وأشارت إلى التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وذكرت إلى أن البصمة الكربونية المرتفعة تقلل من قدرة المنتج على التنافس في الأسواق العالمية، ولفتت إلى أن بعض الدول بدأت في فرض رسوم أو قيود بيئية مشددة على المنتجات ذات البصمة الكربونية العالية، ما يعكس أهمية التوجه نحو منتجات أكثر استدامة، وأردفت " المعادلة الأساسية للانبعاثات الكربونية هي: الانبعاثات الكربونية = الاستيراد + الإنتاج – التصدير".

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