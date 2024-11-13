الأربعاء 13 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع التضخم السنوي في أمريكا لـ 2.6 % في أكتوبر 2024

امريكا، فيتو
امريكا، فيتو

 ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 2.6 بالمئة في أكتوبر الماضي، بما يتفق مع التوقعات، بعد أن ارتفع بنسبة 2.4 بالمئة في سبتمبر، حسب “ سكاى نيوز ”. 

التضخم الأساسي في أمريكا يرتفع بأكثر من المتوقع خلال سبتمبر

 كما ارتفع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من المتوقع في سبتمبر، وهو ما يمثل توقفًا مؤقتًا في التقدم الأخير نحو تخفيف ضغوط الأسعار.

 

ارتفاع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة

 جدير بالذكر أن  مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة– ارتفع 0.3% عن أغسطس، و3.3% عن العام الماضي، وفق ما أظهرته أرقام مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الخميس.

 

ويرى الاقتصاديون أن المؤشر الأساسي أفضل لقياس التضخم من مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي والذي ارتفع 0.2% عن الشهر السابق و2.4% عن العام السابق، وهو لا يزال أبطأ معدل سنوي منذ أوائل 2021 ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار الطاقة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أسعار المستهلكين أسعار المستهلك الاحتياطي الفيدرالي التضخم الأساسي في الولايات المتحدة الشرق بلومبرج الولايات المتحدة الولايات المتحده الامريكيه مؤشر أسعار المستهلك

مواد متعلقة

ماذا تعرف عن مصفاة الذهب وهل تمتلك مصر واحدة منها؟ خبير يجيب

مؤشرات البورصة تتلون بالأحمر، وقطاع البنوك يستحوذ على نصيب الأسد

تبدأ من 1200 جنيه، أسعار سبائك الذهب بالصاغة اليوم الأربعاء

ارتفاع جديد لسعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك المصرية

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

البورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة.. إقبال كبار المستثمرين العرب على الأسهم.. وخبراء يكشفون مزايا القيد بسوق المال

الحق اشتري، تراجع جديد لأسعار الذهب في الصاغة (آخر تحديث)

البورصة المصرية، الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بمنتصف حركة التداولات

الأكثر قراءة

3 قرارات مصيرية في أول اجتماع لمجلس أبوريدة.. الاستعانة بحسن شحاتة.. توجيه الشكر لرابطة الأندية.. ونقل المقر

مباحث الجيزة تحقق في بلاغ من الزمالك ضد كهربا

أستاذ علم نفس يكشف أسرارا دفعت الطبيبة وسام شعيب لإثارة أزمة حمل السفاح

أول تحرك من الخطيب بعد حبس إمام عاشور

قائمة هاني أبوريدة تتقدم رسميا بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة

محمد شريف يكشف لفيتو موقفه من العودة للأهلي

الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025 (إنفوجراف)

انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

منوعات

المزيد

الذكاء الاصطناعي يعيد إنشاء كنيسة الفاتيكان التاريخية

العثور على دليل عن أول ظهور للإنسان في جنوب أذربيجان

لم تنجُ إلا العروس، مصرع 18 شخصًا في حادث سيارة أثناء طريقها لحفل زفاف

42 مليون دولار تعويض لـ 3 عراقيين عُذبوا في سجن أبو غريب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

المزيد

انفوجراف

الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم من تيمم وصلى ثم وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب

الهدهد: ما نشهده اليوم من صراعات وحروب أساسه قائم على العنصرية والجاهلية

"المال العام وحرمة التّعدي عليه" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads