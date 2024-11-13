ارتفاع التضخم السنوي في أمريكا لـ 2.6 % في أكتوبر 2024

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 2.6 بالمئة في أكتوبر الماضي، بما يتفق مع التوقعات، بعد أن ارتفع بنسبة 2.4 بالمئة في سبتمبر، حسب “ سكاى نيوز ”.

التضخم الأساسي في أمريكا يرتفع بأكثر من المتوقع خلال سبتمبر

كما ارتفع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من المتوقع في سبتمبر، وهو ما يمثل توقفًا مؤقتًا في التقدم الأخير نحو تخفيف ضغوط الأسعار.

ارتفاع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة

جدير بالذكر أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة– ارتفع 0.3% عن أغسطس، و3.3% عن العام الماضي، وفق ما أظهرته أرقام مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الخميس.

ويرى الاقتصاديون أن المؤشر الأساسي أفضل لقياس التضخم من مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي والذي ارتفع 0.2% عن الشهر السابق و2.4% عن العام السابق، وهو لا يزال أبطأ معدل سنوي منذ أوائل 2021 ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار الطاقة.