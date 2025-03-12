الأربعاء 12 مارس 2025
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اقتصاد

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء 12 مارس 2025

مؤشرات التحليل الفنى،
مؤشرات التحليل الفنى، فيتو

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في حركة تعاملات اليوم الاربعاء  12 مارس 2025.

 

وترصد “فيتو” حركة المؤشرات بجلسة اليوم بسوق المال خلال السطور التالية. 

اقرأ التالى: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم 

 

مؤشرات التحليل الفنى - فيتو 
مؤشرات التحليل الفنى - فيتو 

حركة المؤشرات بجلسة اليوم بسوق المال

  • ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" عند مستوى 31.121 نقطة
  • صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 عند مستوى 8.718 نقطة.
  • قفز مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"  عند مستوى 12.095 نقطة
  • ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية عند مستوى 3.
  • 328 نقطة.

 

التحليل الفني للمؤشر الرئيسي EGX30 

خلال نهاية جلسات التداول الماضية، تمكنت القوة الشرائية من الحفاظ على تقدمها الأمر الذي مهد الطريق في أن يشهد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي ارتدادًا آخرًا، حيث أغلق تعاملاته عند مستوى الـ 31 الف نقطة، وبالتالي، تستمر الرؤية الفنية الإيجابية حول السوق وهي إستمرار حركة الارتداد على المدى القريب الأجل القصير جدًا" صوب منطقة المقاومة الرئيسية والهامة الكامنة بين الـ 31500 - 32000 نقطة.

الجدير بالذكر، أن أول إشارة إيجابية تتحقق باختراق منطقة الـ 31700 نقطة مصحوبًا باستمرار التحسن في مؤشرات صحة وجودة السوق مع زيادة في نسبية أحجام التداول، ومما سبق، فإنه في حالة حدوث الاختراق المرجح أعلى من منطقة الـ 31700 نقطة خلال جلسة التداول سيمهد ذلك الطريق لمستثمري المدى القريب "الأجل القصير جدًا بفتح مراكز مضاربة جديدة بغرض المتاجرة السريعة فقط.  

اقرأ التالي: البورصة المصرية، رأس المال السوقي يربح 4.1 مليار جنيه لهذا السبب 

 

مؤشرات التحليل الفنى - فيتو 
مؤشرات التحليل الفنى - فيتو 

التحليل الفني لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 

يستمر ظهور القوة الشرائية الأمر الذي دفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة أن يشهد إرتدادًا آخرًا على المدى القريب "الأجل القصير"، وفي الوقت الراهن، لا يزال المؤشر عرضة لأن يشهد المزيد من الإرتداد ليعاود إختبار منطقة المقاومة الأولى والكامنة حول الـ 9000 نقطة وذلك في حالة حفاظ القوة الشرائية على تقدمها خلال جلسات تداول الأسبوع الحالي، والجدير بالذكر إنه في حالة حدوث أي اختراق أعلى من منطقة المقاومة سابقة الذكر سيمهد ذلك الطريق في أن يستهدف المؤشر منطقة المقاومة الرئيسية والكامنة عند الـ 10000 نقطة مرة أخرى.

اقرا التالى: 228.6 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع

 

علاوة على ذلك، تظل منطقة المقاومة الأخيرة أيضًا هي النقطة الحاسمة استمرار الاتجاه الصاعد على الأجل القصير، ومما سبق، نوصي المستثمرين بمراقبة تحركات السوق عن كتب عند إختبار منطقة المقاومة الكامنة عند الـ 9000 نقطة لمعرفة ما إذا كانت القوة الشرائية ستنجح في إختراق تلك المنطقة الرئيسية أم لا علاوة على ذلك، فإن تأكيد الإختراق سيولد إشارة بالمتاجرة على الأجل القصير حيث ننصح المستثمرين بفتح مراكز مضاربية على المدى القريب الأجل القصير جدًا مع وضع حد الإيقاف الوقائي بشكل صارم أدنى من منطقة الدعم الرئيسية.

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