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اقتصاد

البورصة المصرية توافق على الشطب النهائي لأسهم "حديد عز"

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

البورصة المصرية، وافقت لجنة قيد الأوراق بالبورصة المصرية على الشطب النهائي لقيد أسهم شركة حديد عز البالغ رأسمالها المصدر والمقيد 2.71 مليار جنيه موزع على حوالي 542.3 مليون سهم.

شركة حديد عز قامت بشراء نحو 163.7 مليون سهم

وقالت اللجنة إن شركة حديد عز قامت بشراء نحو 163.7 مليون سهم من أسهم المساهمين المتضررين والمعترضين على الشطب الاختياري، والتي تمثل نسبة 30.19%  من إجمالي أسهم رأس المال المصدرة، بينما تمثل نسبة 88% من إجمالي الأسهم حرة التداول.

شراء أسهم المساهمين المعترضين على قرار الشطب الاختياري

وكانت البورصة المصرية قد ألزمت في فبراير الماضي شركة حديد عز بشراء أسهم المساهمين المعترضين على قرار الشطب الاختياري وكذلك الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين الراغبين في البيع بالقيمة العادلة البالغة 138.15 جنيه للسهم الواحد.

البورصة تربح 8 مليارات جنيه في ختام تعاملات الأربعاء

 

جدير بالذكر ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.288 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 31049 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 38804 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 13658 نقطة.

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 8737 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 12115 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 3342 نقطة.
 

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