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اقتصاد

42.9 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة اليوم الأربعاء

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الأربعاء نحو 42.9 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 1.566 مليون ورقة منفذة على 100 ألف عملية.
وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 270.5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 201,1 مليون ورقة منفذة على 95 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.
 واستحوذت الأسهم على 9.73 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 90.27 % خلال الجلسة.

تعاملات جلسة الأربعاء 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.288 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

 

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 31049 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 38804 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 13658 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 8737 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 12115 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 3342 نقطة.

تعاملات منتصف الأسبوع 

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات امس الثلاثاء؛ جلسة منتصف الأسبوع. وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.280 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30" 

 وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 30935 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 38624 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 13609 نقاط.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 8666 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 12006 نقاط، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 3304 نقاط.

تعاملات جلسة الإثنين 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بختام تعاملات الإثنين الماضي 10 مارس 2025، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.289 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02%  عند مستوى 31137 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01%  عند مستوى 38860 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.03%  عند مستوى 13698 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.06%  عند مستوى 8618 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.12%  عند مستوى 11968 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.19%  عند مستوى 3317 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات الأحد الماضي أولى جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.289 تريليون جنيه، لتربح نحو 6 مليارات جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.52% عند مستوى 31130 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% عند مستوى 38858 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.59% عند مستوى 13694 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.86% عند مستوى 8623 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.97%  عند مستوى 11984 نقطة، فيما صعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.82% عند مستوى 3323 نقطة.

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