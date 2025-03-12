الأربعاء 12 مارس 2025
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اقتصاد

المركزي الأوروبي: الصدمات التجارية والدفاعية تهدد تضخم منطقة اليورو

رئيسة المركزي الأوروبي
رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد

حذرت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، من أن اقتصاد منطقة اليورو يواجه صدمات استثنائية من قضايا التجارة والدفاع والمناخ، بما قد يؤدي إلى تضخيم تقلبات التضخم، وزيادة مخاطر أن يصبح ارتفاع الأسعار أكثر ثباتا. 

   

سيفرض تعرفات جمركية على سلع أمريكية

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن اليوم، أنه سيفرض تعرفات جمركية على سلع أمريكية بقيمة 26 مليار يورو اعتبارا من أبريل المقبل، ردا على القرار الأمريكي بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم بنحو 25%.

 

وقالت لاجارد في خطاب ألقته في فرانكفورت اليوم الأربعاء: إن تلك العوامل تجعل من المستحيل بالنسبة للمركزي الأوروبي الإشارة إلى نية السياسة، لكن تجعل من الضروري بالنسبة للبنك الحفاظ على مستهدف التضخم البالغ 2%، وتحديد كيفية التفاعل مع الصدمات المختلفة.

 

وكان البنك المركزي الأوروبي خفض الفائدة 6 مرات في آخر 9 أشهر، لكنه لم يلمح إلى مستقبل السياسة النقدية عندما عقد اجتماعه الأسبوع الماضي.

 

وأضافت المديرة السابقة لصندوق النقد الدولي: لقد شهدنا قرارات سياسية لم يكن لنتوقعها قبل بضعة أشهر فقط، مشيرة إلى أن التشرذم التجاري سيؤدي على الأرجح إلى تغيرات أكثر اضطرابا في الأسعار، كما أن الإنفاق الدفاعي سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع التضخم.

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لكن على الجانب الآخر، أشارت لاجارد إلى أن هناك احتمالية أن تتصادم هذه الصدمات بين بعضها البعض لتخمد بعد ذلك ضغوطات الأسعار.

 

وتعد الإشكالية الرئيسية أمام المركزي الأوروبي هو أن التضخم يتفاعل بشكل أقوى مع الصدمات الكبيرة من نظيرتها الصغيرة، وقد تجعل هذه الصدمات التضخم أكثر استدامة.

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المركزي الأوروبي منطقة اليورو واردات الصلب والألومنيوم التضخم الاتحاد الاوروبي

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