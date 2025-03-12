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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في قطر

اسعار الذهب فى قطر
اسعار الذهب فى قطر

 شهدت أسعار الذهب  في السوق القطري اليوم الاربعاء 12-3-2025، استقرارا بجميع الأعيرة في التعاملات اليوم المسائية، ويقبل الكثيرون من القطريين على شراء كافة الأعيرة من المشغولات الذهبية، أو السبائك والأونصة، باعتبار الذهب أحد أهم الملاذات الآمنة والمضمونة لحفظ قيمة الأموال. 

 

سعر جرام الذهب اليوم في قطر

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24  بـ سوق الذهب القطري اليوم عند 343 ريالا قطريا، فيما سجل عيار 22 حوالى 315 ريالات، بينما سجل عيار 21 في قطر 300 ريالا قطريا، كما استقر عيار 18 عند 257 ريالا، وبالنسبة لسعر عيار 14 فقد سجل 200 ريالا.

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