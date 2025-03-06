أخبار مصر: ترامب يوجه التحذير الأخير لحماس، قفزة للذهب، موعد مباراة الأهلي والزمالك، تحذير من سيول، جريمتان تهزان المنيا

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

أنتم أموات، ترامب يوجه "التحذير الأخير" لحماس لإطلاق سراح الرهائن

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حماس بالموت ما لم تطلق الحركة سراح باقي المحتجزين في قطاع غزة.

رابطة الأندية تعلن جدول المرحلة الأخيرة من منافسات الدوري (صور)

أعلنت رابطة الأندية جدول المرحلة الأخيرة من منافسات الدوري الممتاز لتحديد بطل المسابقة في الموسم الحالي.

تحذير عاجل من الأرصاد لهذه المحافظات: أمطار رعدية تزحف وسيول خلال ساعات

الطقس الآن، وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرًا عاجلًا إلى سكان محافظات “ الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وسكان شمال الوجه البحري”، بتدفق السحب الرعدية الممطرة على هذه المناطق اليوم الخميس بحسب ما أشارت إليه صور الأقمار الصناعية.

الحكومة: خطة مصر لإعمار غزة تستند إلى تجارب عالمية وتبدأ بالتعافي تمهيدا لإعادة البناء

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن خطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة ترتكز على مرحلتين رئيسيتين، تبدأ بمرحلة التعافي المبكر لتوفير الاحتياجات الأساسية للمتضررين، يعقبها تنفيذ عمليات إعادة الإعمار بصورة شاملة.

بعد الاتصالات المباشرة، مسؤول في حماس يكشف ما دار بين قيادات الحركة والموفد الأمريكي

كشف مسؤول في حركة حماس، تفاصيل الاتصالات المباشرة مع أمريكا.

القبض على مرتكب مجزرة صلاة التراويح في بلدة حيالين بحماة السورية (صور)

ألقى مركز شرطة السقيلبية في محافظة حماة السورية يوم الأربعاء، القبض على مرتكب "مجزرة" بلدة حيالين في ريف حماة بعد 72 ساعة من ارتكاب جريمته.

أسعار الذهب اليوم الخميس 6 مارس 2025 بالصاغة، سعر عيار 21 الآن بعد الارتفاع

أسعار الذهب اليوم، ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس في الأسواق المحلية وفق آخر تحديث لها.

رسميا، تحديد موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري

حددت رابطة الأندية المصرية موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدور الثاني من مسابقة دوري نايل حيث تقرر أن تقام المباراة في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

بيان ودعوة عاجلة من مجلس الأمن الدولي بشأن إنشاء سلطة حكم موازية في السودان

أعرب مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، عن قلقه البالغ إزاء توقيع ميثاق لإنشاء سلطة حكم موازية في السودان، مؤكدًا التزام أعضائه القوي بسيادة السودان ووحدته وسلامته الإقليمية.

جريمتان مروعتان تهزان المنيا في رمضان، شاب يذبح شقيقته وآخر يتخلص من شقيقه الأصغر

شهدت محافظة المنيا حادثتين مؤسفتين خلال الـ 24 ساعة الماضية، في خامس أيام شهر رمضان، حيث أقدم شاب على إنهاء حياة شقيقته في ظروف غامضة، فيما قام آخر بقتل شقيقته أيضًا في حادث منفصل.

تفاصيل مواعيد كأس الرابطة 2025 بنظامه الجديد، وهذا جدول مباريات الأهلي

أعلنت رابطة الأندية مواعيد كأس الرابطة “كأس عاصمة مصر” في النسخة للموسم الحالي 2024-2025.

مقربون من ترامب أجروا محادثات سرية مع معارضي زيلينسكي

كشفت صحيفة "بوليتيكو" اليوم الخميس أن أربعة أعضاء بارزين من فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجروا محادثات سرية مع عدد من المعارضين السياسيين لفلاديمير زيلينسكي في أوكرانيا.

نفوق 5 آلاف دجاجة في حريق مزرعة دواجن بقرية تطاي بالغربية

تمكنت الحماية المدنية بالسنطة في محافظة الغربية، من إخماد حريق داخل مزرعة دواجن بقرية تطاي مما أدى إلى نفوق 5 آلاف دجاجة وتم إجراء عمليات التبريد لمكان الحريق لمنع تجدد النيران.

فضيحة القرن، مقاتل يستعين بـ"توأمه" للفوز ببطولة عالمية لفنون القتال ووشم يكشفه (صور)

في واحدة من أكبر فضائح فنون القتال المختلطة في التاريخ، استبدل مقاتل بشكل سري بشقيقه التوأم في نزالين في بطولة فنون القتال بألمانيا.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 6 مارس 2025 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الخميس، 6 مارس 2025، إقامة العديد من المباريات بالدوريات العالمية.

حريق هائل بمحطة للطاقة النووية في جنوب تايوان (فيديو)

نشب حريق هائل صباح اليوم الخميس، بمحطة للطاقة النووية في جنوب تايوان.

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