حريق هائل بمحطة للطاقة النووية في جنوب تايوان (فيديو)

نشب حريق هائل صباح اليوم الخميس، بمحطة للطاقة النووية في جنوب تايوان.

قالت شركة "تايوان" للطاقة اليوم الخميس إن حريقا اندلع في محطة "مانشان" للطاقة النووية في جنوب البلاد، وتم إخماده من قبل رجال الإطفاء، ولم يشكل أي مخاوف تتعلق بالسلامة.



وأضافت الشركة في بيان أن الحريق الذي اندلع في المحطة الواقعة في مقاطعة بينجتونج الجنوبية كان على بعد نحو 50 مترًا من معدات الطاقة النووية ولم يؤثر في توليد الكهرباء.

وكانت تقارير أولية أفادت بأن حريقًا اندلع في برج تبريد بجوار المحطة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات والحريق تحت السيطرة.

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