الخميس 06 مارس 2025
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خارج الحدود

القبض على مرتكب مجزرة صلاة التراويح في بلدة حيالين بحماة السورية (صور)

قوات أمن سورية، فيتو
قوات أمن سورية، فيتو

ألقى مركز شرطة السقيلبية في محافظة حماة السورية يوم الأربعاء، القبض على مرتكب "مجزرة" بلدة حيالين في ريف حماة بعد 72 ساعة من ارتكاب جريمته.


ونشرت وسائل الإعلام الرسمية صورًا تظهر القبض على الجاني الذي قتل عددًا من المصلين أمام أحد المساجد في بلدة حيالين.

مجزرة قبل صلاة التراويح بريف حماة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مساء يوم الإثنين، حيث شنَّ الجاني هجومًا على مصلين أمام مسجد في قرية حيالين بـريف حماة، قبيل أداء صلاة التراويح، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة.

وأفادت محافظة حماة بأن المهاجمين لاذوا بالفرار على متن دراجة نارية بعد تنفيذ الهجوم، في حين سارعت قوى الأمن الداخلي والشرطة إلى مكان الحادث، برفقة فرق الدفاع المدني، لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف عن هوية المنفذين.

ومن جهتها، توجهت فرق الأمن الداخلي على الفور إلى قرية حيالين بعد تلقي بلاغات عن الهجوم.

وأشارت مصادر محلية إلى أن عملية القتل ناجمة عن ثأر وخلافات عشائرية قديمة.

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