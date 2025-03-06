القبض على مرتكب مجزرة صلاة التراويح في بلدة حيالين بحماة السورية (صور)

ألقى مركز شرطة السقيلبية في محافظة حماة السورية يوم الأربعاء، القبض على مرتكب "مجزرة" بلدة حيالين في ريف حماة بعد 72 ساعة من ارتكاب جريمته.



ونشرت وسائل الإعلام الرسمية صورًا تظهر القبض على الجاني الذي قتل عددًا من المصلين أمام أحد المساجد في بلدة حيالين.

مجزرة قبل صلاة التراويح بريف حماة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مساء يوم الإثنين، حيث شنَّ الجاني هجومًا على مصلين أمام مسجد في قرية حيالين بـريف حماة، قبيل أداء صلاة التراويح، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة.

وأفادت محافظة حماة بأن المهاجمين لاذوا بالفرار على متن دراجة نارية بعد تنفيذ الهجوم، في حين سارعت قوى الأمن الداخلي والشرطة إلى مكان الحادث، برفقة فرق الدفاع المدني، لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف عن هوية المنفذين.

ومن جهتها، توجهت فرق الأمن الداخلي على الفور إلى قرية حيالين بعد تلقي بلاغات عن الهجوم.

وأشارت مصادر محلية إلى أن عملية القتل ناجمة عن ثأر وخلافات عشائرية قديمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.