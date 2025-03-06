بعد الاتصالات المباشرة، مسؤول في حماس يكشف ما دار بين قيادات الحركة والموفد الأمريكي

كشف مسؤول في حركة حماس، تفاصيل الاتصالات المباشرة مع أمريكا.

وقال إن الحركة أجرت اتصالات مباشرة مع الموفد الأمريكي، تناولت الإفراج عن رهائن أمريكيين لا يزالون محتجزين في قطاع غزة.

تفاصيل الاتصال المباشر بين حماس وأمريكا

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول الذي فضل حجب هويته: "تمت اتصالات وعُقد لقاءان مباشران بين مسؤولين في حماس ومسؤولين أمريكيين في الدوحة في الأيام الأخيرة، تركزت على مسألة الإفراج عن عدد من الأسرى الإسرائيليين من حملة الجنسية الأمريكية، وبعضهم أحياء، وبعضهم أموات".

وقال المتحدث باسم حماس إن "الحركة طرحت كل لقاءاتها مع الأطراف المختلفة أن يفضي اتفاق تبادل للأسرى إلى إنهاء كامل للحرب على قطاع غزة، لذلك في المرحلة الثانية التي كانت ستبدأ فيها المحادثات، كان المطلب الأساسي لحماس أن يتعهد الاحتلال بألا يعود إلى الحرب على قطاع غزة، والوصول إلى وقف لإطلاق نار مستدام من خلال ترتيبات خاصة والانسحاب من القطاع، في مقابل عملية التبادل في المرحلة الثانية، هذا بالنسبة إلينا أحد أهم ثوابت اتصالاتنا مع كل الأطراف".

شروط حماس لإطلاق سراح المحتجزين دفعة واحدة

وأكد حاز قاسم في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" أن حركة حماس جاهزة لإطلاق جميع المحتجزين دفعة واحدة بشرط وقف الحرب.

وقال إن "الهدف الرئيسي للاتفاق هو تبادل الأسرى والرهائن ووقف إطلاق النار"، مؤكدا أن "حماس لا يمكن أن تقبل بأقل من وقف مستدام لإطلاق النار (...) هدف حماس في كل تحركاتها التوصل إلى إنهاء كامل للحرب.

البيت الأبيض يعلق على الاتصالات المباشرة مع حماس

وفي وقت سابق من الأربعاء، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن المباحثات مع حركة حماس متواصلة دون الكشف عن تفاصيل.

وأوضحت ليفيت خلال مؤتمر صحفي في جواب على سؤال حول المحادثات المباشرة بين واشنطن وحركة حماس أن "هذه محادثات مستمرة لا يمكن الإفصاح عن تفاصيله".

وتابعت أن "المبعوث الخاص له السلطة للتحدث مع من يريد وتم التشاور مع إسرائيل".

وقال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مصادر إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تجري محادثات مباشرة مع حركة حماس حول إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين المحتجزين في غزة، وإمكانية التوصل إلى اتفاق أوسع لإنهاء الحرب.

وحسب الموقع تعد هذه المحادثات، التي يقودها المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون الرهائن آدم بوهلر، غير مسبوقة، حيث لم يسبق للولايات المتحدة أن أجرت اتصالات مباشرة مع حماس، التي صنفتها كمنظمة إرهابية عام 1997.

ولا تزال حماس تحتجز 59 رهينة في غزة، وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 35 منهم قد قتلوا. من بين الرهائن المتبقين 5 أمريكيين، بينهم إدن ألكسندر (21 عامًا)، الذي يعتقد أنه لا يزال حيًّا.

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