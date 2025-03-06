أنتم أموات، ترامب يوجه "التحذير الأخير" لحماس لإطلاق سراح الرهائن

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حماس بالموت ما لم تطلق الحركة سراح باقي المحتجزين في قطاع غزة.

وتوعد ترامب، أمس الأربعاء، ما سماه "التحذير الأخير" سكان غزة بالموت إذا لم تطلق حركة حماس سراح باقي المحتجزين في قطاع غزة.

وقال الرئيس الأمريكي لسكّان قطاع غزة خلال منشور على منصة تروث سوشيال: "إلى سكان قطاع غزة: هناك مستقبل جميل ينتظركم، لكن ليس إذا احتفظتم بالرهائن. إذا احتفظتم برهائن أنتم أموات! خذوا القرار الصحيح".

وحذر ترامب في منشور حماس من أن أي تأخير سيؤدي إلى "نهاية محتومة" للحركة.

وأضاف ترامب: "أطلقوا سراح الرهائن الآن، وليس لاحقا، وأعيدوا جثث من قتلتم، أو سيكون هذا آخر تحذير لكم!"، مضيفًا أنه سيوفر لإسرائيل "كل ما تحتاجه لإنهاء المهمة"، مشددًا على أنه لن يكون أي عنصر في حماس بمأمن إن لم تستجب الحركة لهذا الطلب.

كما دعا الرئيس الأمريكي قيادة حماس إلى "مغادرة غزة فورًا قبل فوات الأوان"، ووجه رسالة مباشرة إلى سكان القطاع.

تصريحات ترامب تأتي بعد اجتماعه بعدد من الرهائن المحررين، الذين تحدثوا عن معاناتهم، وسط تصاعد التوترات في المنطقة ودعم أمريكي متزايد لإسرائيل في عملياتها العسكرية ضد حماس.

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