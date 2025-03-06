تحذير عاجل من الأرصاد لهذه المحافظات: أمطار رعدية تزحف وسيول خلال ساعات

الطقس الآن، وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرًا عاجلًا إلى سكان محافظات “ الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وسكان شمال الوجه البحري”، بتدفق السحب الرعدية الممطرة على هذه المناطق اليوم الخميس بحسب ما أشارت إليه صور الأقمار الصناعية.

بيان من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم

كما حذرت الأرصاد الجوية سكان جنوب سيناء من وجود فرص لتشكل السيول ببعض المناطق اليوم.

وقالت الأرصاد في بيانها: "مع استمرار متابعة الحالة الجوية لليوم الثاني على التوالي تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تدفق السحب الرعدية الممطرة على مناطق من الإسكندرية وشمال الوجه البحري (البحيرة وكفر الشيخ) ومن المتوقع أن تتقدم للمناطق الداخلية مع تقدم الوقت".



وأضافت أن فرصة تشكل السيول قائمة اليوم على مناطق من جنوب سيناء.

خريطة سقوط الأمطار اليوم الخميس

ونوهت الأرصاد الجوية أن هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري على فترات متقطعة.

كما يوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق السواحل الشرقية والقاهرة الكبرى ومدن القناة قد تصل إلى حد السيول على مناطق من جنوب سيناء وتكون خفيفة على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

كما أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت أن طقس اليوم الخميس معتدل نهارًا، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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