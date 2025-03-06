الخميس 06 مارس 2025
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 6 مارس 2025 والقنوات الناقلة

فريق مانشستر يونايتد،
فريق مانشستر يونايتد، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الخميس، 6 مارس 2025، إقامة العديد من المباريات بالدوريات العالمية.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم الخميس كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

إي زد آلكمار ضد توتنهام هوتسبير- الساعة:  7.45 مساء بتوقيت مصر، 8.45 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 2.


ريال سوسييداد ضد مانشستر يونايتد- الساعة:  7.45 مساء بتوقيت مصر، 8.45 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1.


ستيوا بوخارست ضد ليون - الساعة:  7.45 مساء بتوقيت مصر، 8.45 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 4.


فنربخشه ضد جلاسكو رينجرز- الساعة:  7.45 مساء بتوقيت مصر، 8.45 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 3.


فيكتوريا بلزن ضد لاتسيو - الساعة: 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 3.


أياكس أمستردام ضد آينتراخت فرانكفورت -الساعة: 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 2.


روما ضد أتلتيك بيلباو - الساعة:  10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1.


بودو/جليمت ضد أولمبياكوس -الساعة: 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 4.


مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

ريال بيتيس ضد فيتوريا جيماريش - الساعة:  7.45 مساء بتوقيت مصر، 8.45 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 6.


باناثينايكوس ضد فيورنتينا -الساعة:  7.45 مساء بتوقيت مصر، 8.45 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 8.


كوبنهاجن ضد تشيلسي -الساعة:  7.45 مساء بتوقيت مصر، 8.45 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 5.


مولده ضد ليجيا وارسو -الساعة:  7.45 مساء بتوقيت مصر، 8.45 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 9.


جاجيلونيا بياليستوك ضد سيركل بروج- الساعة:  10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 5.


سيلجي ضد لوجانو -الساعة: 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 9.


بافوس ضد يورجوردين -الساعة: 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 8.


بوراك بانيا لوكا ضد رابيد فيينا -الساعة: 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 6.


مواعيد مباريات الدوري السعودي

القادسية ضد الاتحاد -الساعة: 9 مساء بتوقيت مصر، 10 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: SSC إكسترا 1.


الخلود ضد الفتح- الساعة: 9 مساء بتوقيت مصر، 10 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: SSC 1.


الوحدة ضد الرائد- الساعة: 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: SSC إكسترا 2.

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