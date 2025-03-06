مواعيد مباريات اليوم الخميس 6 مارس 2025 والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الخميس، 6 مارس 2025، إقامة العديد من المباريات بالدوريات العالمية.
وجاءت مواعيد مباريات اليوم الخميس كالتالي:
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي
إي زد آلكمار ضد توتنهام هوتسبير- الساعة: 7.45 مساء بتوقيت مصر، 8.45 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 2.
ريال سوسييداد ضد مانشستر يونايتد- الساعة: 7.45 مساء بتوقيت مصر، 8.45 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1.
ستيوا بوخارست ضد ليون - الساعة: 7.45 مساء بتوقيت مصر، 8.45 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 4.
فنربخشه ضد جلاسكو رينجرز- الساعة: 7.45 مساء بتوقيت مصر، 8.45 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 3.
فيكتوريا بلزن ضد لاتسيو - الساعة: 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 3.
أياكس أمستردام ضد آينتراخت فرانكفورت -الساعة: 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 2.
روما ضد أتلتيك بيلباو - الساعة: 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1.
بودو/جليمت ضد أولمبياكوس -الساعة: 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 4.
مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي
ريال بيتيس ضد فيتوريا جيماريش - الساعة: 7.45 مساء بتوقيت مصر، 8.45 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 6.
باناثينايكوس ضد فيورنتينا -الساعة: 7.45 مساء بتوقيت مصر، 8.45 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 8.
كوبنهاجن ضد تشيلسي -الساعة: 7.45 مساء بتوقيت مصر، 8.45 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 5.
مولده ضد ليجيا وارسو -الساعة: 7.45 مساء بتوقيت مصر، 8.45 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 9.
جاجيلونيا بياليستوك ضد سيركل بروج- الساعة: 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 5.
سيلجي ضد لوجانو -الساعة: 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 9.
بافوس ضد يورجوردين -الساعة: 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 8.
بوراك بانيا لوكا ضد رابيد فيينا -الساعة: 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 6.
مواعيد مباريات الدوري السعودي
القادسية ضد الاتحاد -الساعة: 9 مساء بتوقيت مصر، 10 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: SSC إكسترا 1.
الخلود ضد الفتح- الساعة: 9 مساء بتوقيت مصر، 10 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: SSC 1.
الوحدة ضد الرائد- الساعة: 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: SSC إكسترا 2.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا