مواعيد مباريات اليوم الخميس 6 مارس 2025 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الخميس، 6 مارس 2025، إقامة العديد من المباريات بالدوريات العالمية.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم الخميس كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

إي زد آلكمار ضد توتنهام هوتسبير- الساعة: 7.45 مساء بتوقيت مصر، 8.45 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 2.



ريال سوسييداد ضد مانشستر يونايتد- الساعة: 7.45 مساء بتوقيت مصر، 8.45 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1.



ستيوا بوخارست ضد ليون - الساعة: 7.45 مساء بتوقيت مصر، 8.45 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 4.



فنربخشه ضد جلاسكو رينجرز- الساعة: 7.45 مساء بتوقيت مصر، 8.45 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 3.



فيكتوريا بلزن ضد لاتسيو - الساعة: 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 3.



أياكس أمستردام ضد آينتراخت فرانكفورت -الساعة: 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 2.



روما ضد أتلتيك بيلباو - الساعة: 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1.



بودو/جليمت ضد أولمبياكوس -الساعة: 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 4.



مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

ريال بيتيس ضد فيتوريا جيماريش - الساعة: 7.45 مساء بتوقيت مصر، 8.45 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 6.



باناثينايكوس ضد فيورنتينا -الساعة: 7.45 مساء بتوقيت مصر، 8.45 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 8.



كوبنهاجن ضد تشيلسي -الساعة: 7.45 مساء بتوقيت مصر، 8.45 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 5.



مولده ضد ليجيا وارسو -الساعة: 7.45 مساء بتوقيت مصر، 8.45 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 9.



جاجيلونيا بياليستوك ضد سيركل بروج- الساعة: 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 5.



سيلجي ضد لوجانو -الساعة: 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 9.



بافوس ضد يورجوردين -الساعة: 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 8.



بوراك بانيا لوكا ضد رابيد فيينا -الساعة: 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 6.



مواعيد مباريات الدوري السعودي

القادسية ضد الاتحاد -الساعة: 9 مساء بتوقيت مصر، 10 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: SSC إكسترا 1.



الخلود ضد الفتح- الساعة: 9 مساء بتوقيت مصر، 10 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: SSC 1.



الوحدة ضد الرائد- الساعة: 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: SSC إكسترا 2.

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